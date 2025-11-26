Hindustan Hindi News
85 रुपये में किराए का मकान, लड़की ने दिखाया रूम तो लोग बोले- कमरा है या ताबूत?

संक्षेप:

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की अपना किराए का घर दिखा रही है। घर देखते ही लोग सवाल करने लगे कि क्या सचमुच इस धरती पर रहने की जगह खत्म हो गई है? आप भी देखें वीडियो

Wed, 26 Nov 2025 07:41 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
इंसान को क्या चाहिए... रोटी, कपड़ा और मकान। कहते हैं कि अगर ये तीनों मिल जाएं तो जैसे ईश्वर मिल गया। लेकिन आज की तारीख में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों नहीं हैं, कईयों के पास एक या दो ही हैं, और बहुतों के पास तो एक भी नहीं। यानी रोटी, कपड़ा, मकान की तलाश में आज भी हर इंसान भटक रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की अपना किराए का घर दिखा रही है। घर देखते ही लोग सवाल करने लगे कि क्या सचमुच इस धरती पर रहने की जगह खत्म हो गई है?

दरअसल, वीडियो में जो कमरा दिखाया जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि धरती पर सच में जगह नहीं बची। अगर जगह होती तो क्या कोई इंसान पैकेट जैसे कमरे में रहने को मजबूर होता? लड़की बताती है कि उसने महज 1 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 85 रुपये प्रति माह के किराये पर यह कमरा लिया है। कमरे की चौड़ाई सिर्फ 40 सेंटीमीटर है।

कमरे में सिर्फ सोने की जगह

वीडियो में साफ दिखता है कि कमरे में एक पतला सा बिस्तर, दीवार पर एक पावर सॉकेट, और ऊपर लगा छोटा टीवी; बस इतना ही सामान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कमरा इतना तंग है कि उसमें खड़ा होना भी मुश्किल है। बेड दीवारों के ठीक बीच में फिट है, चारों तरफ हिलने-डुलने की गुंजाइश तक नहीं है।

अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दरवाजा खोलते ही पूरा कमरा एक ही फ्रेम में कैद हो जाता है। मतलब कैमरा घुमाने की भी जरूरत नहीं। वह बताती है कि चीन के कई बड़े शहरों में ऐसे 'मिनी-एंड यूनिट्स' किराए पर दिए जा रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी या पढ़ाई की वजह से दिन भर बाहर रहते हैं और रात में सिर्फ सोने की जगह चाहिए।

कमरा है या ताबूत?

इस छोटे से कमरे में न खिड़की है, न अलमारी, न अपना बाथरूम। बाथरूम-वॉशरूम सब बाहर कॉमन और शेयर्ड हैं। सिर्फ एक पावर आउटलेट है ताकि फोन चार्ज कर सकें और सो जाएं। वीडियो वायरल होने के बाद लोग हैरान हैं। कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। कोई कह रहा है ये कमरा है या ताबूत?

