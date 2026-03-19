ईरान के हमलों से धुआं-धुआं खाड़ी देश; बदले की आग में धधक रहीं सऊदी-कुवैत-कतर की रिफाइनरियां
ईरान का दूसरा टारगेट सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको का SAMREF रिफाइनरी रही है। यह मध्य पूर्व की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, जिसकी क्षमता लगभग 730,000 बैरल प्रति दिन है।
ईरान युद्ध का आज 20वां दिन है। इजरायली और अमेरिकी हमलों से बौखलाए ईरान ने अब खाड़ी देशों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस जंग में अब खाड़ी देशों के तेल भंडार, रिफाइनरीज और अन्य ईनर्जी ठिकाने सीधे ईरान के निशाने पर आ गए हैं। ईरान ने कतर, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के प्रमुख गैस और तेल प्रतिष्ठानों पर प्रचंड हमले किए हैं, जिससे न सिर्फ क्षेत्रीय तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है बल्कि इन देशों की रिफाइनरियां धधक रही हैं।
बड़ी बात ये है कि ईरान ने खाड़ी देशों पर ये हमले तब किए हैं, जब कुछ घंटे पहले ही उसे अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि 'तुम्हें नरक दिखा देंगे।' दरअसल, ईरान साउथ पार्स स्थित दुनिया के सबसे बड़े अपने गैस क्षेत्र पर इजरायली हमले और पिछले 18 दिनों में चार दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं की हत्या किए जाने से बौखलाया हुआ है। साउथ पार्स ईरान की लगभग 70 प्रतिशत घरेलू गैस की आपूर्ति करता है। इसक एक हिस्सा, कतर के साथ साझा करता था लेकिन इजरायली हमले में इसे धुआं-धुआं कर दिया गया। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि यह हमला इजरायल ने किया था और चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने और उकसाने वाली कार्रवाई की, तो US इस पूरे गैस क्षेत्र को "पूरी तरह से तबाह" कर देगा।
डरने के बजाय और आक्रामक हो गया ईरान
लेकिन ईरान अमेरिकी चेतावनी से डरने के बजाय और आक्रामक हो गया है। उसने कुवैत की मीना अब्दुल्लाह रिफाइनरी पर हमला किया है। इसके बाद इस प्लांट में आग लग गई है। ईरान का दूसरा टारगेट सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको का SAMREF रिफाइनरी रही है। यह मध्य पूर्व की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, जिसकी क्षमता लगभग 730,000 बैरल प्रति दिन है। ईरान के मिसाइल हमलों से कतर के रास लफ्फान इंडस्ट्रियल सिटी में स्थित दुनिया के सबसे बड़े LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) केंद्र को भारी नुकसान पहुंचा है। कतर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LNG निर्यातक है, ऐसे में इस हमले का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है।
UAE की रुवैस रिफाइनरी पर भी हमले
संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी स्थित रुवैस रिफाइनरी पर भी ईरान ने ड्रोन हमले किए हैं। इसके बाद रुवैस रिफाइनरी ने एहतियात के तौर पर अपना कामकाज रोक दिया है। इसे संचालित करने वाली कंपनी ADNOC ने सीधे तौर पर किसी नुकसान की पुष्टि नहीं की है। वहीं सऊदी अरब के रास तनुरा रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले हुए, जिससे वहां आग लग गई और उसे आंशिक रूप से बंद करना पड़ा।
रिपोर्टों के अनुसार, अब वहां कामकाज फिर से शुरू हो गया है। इन ऊर्जा ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने कतर, UAE, सऊदी अरब, कुवैत, कतर पर हमले की चेतावनी दी है और इन एनर्जी सेंटर्स को खाली करने की चेतावनी दी है। इन हमलों में राहत की बात ये है कि इनमें कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन कई गैस इकाइयां धू-धू कर धधक उठीं। खबर है कि आपातकालीन टीमों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है।
ईरान की कार्रवाई: ‘जवाबी हमला’
ईरान ने इन हमलों को अपने दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र पर हुए हमलों का जवाब बताया है। इससे साफ है कि संघर्ष अब सीधे ऊर्जा अवसंरचना पर केंद्रित हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा किअगर कतर के गैस प्रतिष्ठानों पर दोबारा हमला हुआ तो “भारी जवाब” दिया जाएगा। कतर ने इस हमले को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा खतरा बताते हुए ईरानी सैन्य व सुरक्षा अधिकारियों को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है।
कीमतों में भारी उछाल की आशंका
विशेषज्ञों का मानना है कि इन हमलो से LNG सप्लाई में बाधा आने से दुनिया भर में गैस संकट गहरा सकता है और कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर एशिया और यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा। बहरहाल, खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा केंद्रों पर हमले यह संकेत दे रहे हैं कि यह युद्ध अब केवल सैन्य टकराव नहीं रहा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने वाला संकट बन चुका है। अगर जल्द ही हालात नहीं संभले, तो इसका असर पूरी दुनिया में ईंधन, बिजली और उद्योगों पर गहराई से महसूस किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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