ईरान युद्ध का असर, बढ़ने लगी गैस की किल्लत; बेंगलुरु के होटलों में रेस्टोरेंट सर्विस बंद

ईरान समेत मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब भारत में भी नजर आने लगा है। सोमवार को बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया। इसके मुताबिक मंगलवार सुबह से बेंगलुरु के होटलों में रेस्टोरेंट सर्विस बंद हो जाएगी। यह फैसला कॉमर्शियल कुकिंग गैस की किल्लत के चलते लिया गया है। जानकारी में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध के चलते गैस की सप्लाई लगभग ठप हो गई है।
उत्पादन होने लगा है कम
बता दें कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते इराक, कुवैत और यूएई ने अपने यहां तेल का उत्पादन कम कर दिया है। ईरान, इजरायल और अमेरिका ने इस महीने की शुरुआत में विवाद के बाद से तेल और गैस ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे हालात काफी कठिन हो चुके हैं और तेल और गैस सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस बीच कच्चे तेल की कीमत सोमवार को 26 फीसदी से बढ़कर प्रति बैरल 10,549 रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गई।
संभाजी नगर में भी आदेश
इससे पहले महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में खास आदेश जारी किया गया है। यहां पर जिला आपूर्ति अधिकारी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिटेल सेल्स अधिकारियों को एक पत्र में कहाकि युद्ध जैसी स्थिति ने पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई चेन टूटने का खतरा पैदा कर दिया है।
पांच मार्च को जारी किए इस पत्र में प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पेट्रोल पंपों को सरकारी वाहनों के लिए विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक आरक्षित करने का निर्देश दें। खासतौर पर उन वाहनों के लिए जो तालुका और जिला स्तर पर आपातकाल और अनिवार्य सेवाओं में शामिल हैं।
