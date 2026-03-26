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बांग्लादेश में भीषण सड़क हादसा, पद्मा नदी में गिरी बस; 23 लोगों की मौत- VIDEO देख हिल जाएंगे

Mar 26, 2026 08:04 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस इंस्पेक्टर रसेल मुल्ला ने बताया कि नौसेना, पुलिस, दमकल विभाग और गोताखोरों की टीमें संयुक्त रूप से बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। हालांकि, रात के अंधेरे के कारण बुधवार देर रात ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा।

बांग्लादेश में भीषण सड़क हादसा, पद्मा नदी में गिरी बस; 23 लोगों की मौत- VIDEO देख हिल जाएंगे

पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक अत्यंत दुखद खबर सामने आई है। राजबाड़ी जिले के दौलतदिया फेरी टर्मिनल के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पद्मा नदी में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 23 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि कई अन्य यात्री लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, यह हादसा बुधवार शाम करीब 5:00 बजे टर्मिनल नंबर 3 के सामने हुआ। बस राजबाड़ी से ढाका जा रही थी और उस समय एक फेरी पर सवार थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रास्ते में विभिन्न काउंटरों से सवारियां बिठाने के बाद बस में कम से कम 50 यात्री सवार थे। अचानक बस फेरी से फिसलकर उफनती पद्मा नदी में समा गई।

पुलिस इंस्पेक्टर रसेल मुल्ला ने बताया कि नौसेना, पुलिस, दमकल विभाग और गोताखोरों की टीमें संयुक्त रूप से बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। हालांकि, रात के अंधेरे के कारण बुधवार देर रात ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। उन्होंने कहा, "हमने अब तक 23 शव निकाले हैं। कुछ लोग तैरकर बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कई अभी भी लापता हैं। रोशनी होते ही बचाव कार्य फिर से पूरी क्षमता के साथ शुरू किया जाएगा।"

6 घंटे बाद नदी से निकाली गई बस

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, बचाव पोत 'हमजा' की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद दुर्घटना के लगभग छह घंटे बाद बस को पानी से बाहर निकाला जा सका। रात करीब 11:30 बजे क्रेन के जरिए पूरी बस को ऊपर खींच लिया गया। बस के बाहर निकलते ही वहां मौजूद परिजनों की चीख-पुकार से पूरा इलाका दहल उठा।

आंखों के सामने डूब गया परिवार

हादसे में जीवित बचे अब्दुल अजीजुल ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि वह किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंचने में सफल रहे, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चा उनकी आंखों के सामने ही पानी में ओझल हो गए। टर्मिनल के किनारे बैठे दर्जनों परिजन अपने अपनों की सलामती की दुआ कर रहे हैं, लेकिन समय बीतने के साथ उम्मीदें दम तोड़ रही हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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