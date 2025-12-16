Hindustan Hindi News
रूस के स्कूल में खौफनाक हमला: 'नो लाइव्स मैटर' टी-शर्ट पहने नकाबपोश ने बच्चे को मार डाला

रूस के स्कूल में खौफनाक हमला: 'नो लाइव्स मैटर' टी-शर्ट पहने नकाबपोश ने बच्चे को मार डाला

संक्षेप:

Russian school Attack: पुलिस के मुताबिक, हमलावर ने 10 वर्षीय बच्चे का पीछा किया और स्कूल भवन के अंदर उसकी हत्या कर दी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हमलावर ने छात्रों से उनकी राष्ट्रीयता के बारे में पूछा था।

Dec 16, 2025 04:11 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, मॉस्को
रूस की राजधानी मॉस्को के पास मंगलवार को एक स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना हुई। चाकू हमले में एक 10 वर्षीय छात्र की मौत हो गई और एक सुरक्षा गार्ड सहित कुछ अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की और 15 वर्षीय आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।

बताया गया कि यह हमला मॉस्को क्षेत्र के ओदिंत्सोवो जिले में गोरकी-2 गांव की एक माध्यमिक स्कूल में हुआ। मास्क और हेलमेट पहने आरोपी के पास चाकू और मिर्च स्प्रे था। उसने स्कूल में मौजूद छात्रों और कर्मचारियों पर हमला किया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, सुरक्षा गार्ड दिमित्री पावलोव ( 32) ने बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी ने उन पर मिर्च स्प्रे किया और चाकू से हमला किया।

पुलिस के मुताबिक, हमलावर ने 10 वर्षीय बच्चे का पीछा किया और स्कूल भवन के अंदर उसकी हत्या कर दी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हमलावर ने छात्रों से उनकी राष्ट्रीयता के बारे में पूछा था। रूसी अधिकारियों ने ऑनलाइन किए जा रहे सनसनीखेज दावों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, जिनमें हमले को फोन पर रिकॉर्ड करने का आरोप शामिल है। घटना के बाद आरोपी ने खुद को परिसर में बंद कर लिया था। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आरोपी को चरमपंथी संदेश वाली टी-शर्ट और हेलमेट पहने हिरासत में ले जाते दिखाया गया है। नाबालिग होने के कारण उसकी पहचान आधिकारिक रूप से गुप्त रखी गई है। जांच एजेंसियां हमलावर की पृष्ठभूमि और संभावित चरमपंथी मकसद की जांच कर रही हैं।

