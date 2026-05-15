होर्मुज के लदने जा रहे दिन! UAE बना रहा तेल की नई पाइपलाइन, ईरान का टूटेगा घमंड
अगर वेस्ट-ईस्ट पाइपलाइन पूरी हो जाती है तो यह फुजैराह बंदरगाह के रास्ते यूएई की तेल कंपनी एडनॉक की क्षमता को दोगुना कर सकती है। वहीं, होर्मुज पर निर्भर देशों की संख्या में कमी आएगी और ईरान का घमंड टूटेगा।
होर्मुज ऑफ स्ट्रेट को बायपास करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने इससे जुड़ी प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया है। अगर वेस्ट-ईस्ट पाइपलाइन पूरी हो जाती है तो यह फुजैराह बंदरगाह के रास्ते यूएई की तेल कंपनी एडनॉक की क्षमता को दोगुना कर सकती है। वहीं, होर्मुज पर निर्भर देशों की संख्या में कमी आएगी और ईरान का घमंड टूटेगा। अबू धाबी के मीडिया ऑफिस के मुताबिक अगले साल से इसके शुरू होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एडनॉक को प्रोजेक्ट में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बता दें ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से ही हालात खराब हैं। इसके चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होने वाली ईंधन सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत समेत विभिन्न देशों में इसके दाम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है।
कब तक होगी तैयार
यह पाइपलाइन फिलहाल बनकर तैयार हो रही है। अनुमान है कि यह साल 2027 तक काम करने लगेगी। हालांकि अधिकारियों ने अभी यह नहीं बताया है कि वास्तव में यह कब तक पूरी होगी। फिलहाल यूएई के पास, अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन मौजूद है। इसे हबशान-फुजैराह पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। इस पाइपलाइन में हर रोज 1.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल सीधे ओमान तट की खाड़ी में पहुंचाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि यह सब बिना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के होगा।
किन देशों को राहत
अभी यूएई और सऊदी अरब ही दो तेल उत्पादक खाड़ी देश हैं, जो निर्यात के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर निर्भर नहीं हें। वहीं, ओमान को इसके खाड़ी तट से लगी लंबी कोस्टलाइन का फायदा मिलता है। दूसरी तरफ कुवैत, इराक, कतर और बहरीन जैसे देश हैं जो ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर निर्भर हैं। बता दें कि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से ही होर्मुज को लेकर संकट गहराया हुआ है। इन हमलों के जवाब में ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया था।
क्या है होर्मुज
गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है। यह सऊदी अरब, ईरान, इराक और संयुक्त अरब अमीरात सहित बड़े तेल तेल उत्पादकों को ओमान की खाड़ी और अरब सागर के रास्ते वैश्विक बाजार से जोड़ता है। दुनिया भर में होने वाली तेल खपत का लगभग पांचवां हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। पिछले कुछ वक्त से अमेरिका लगातार होर्मुज को खुलवाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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