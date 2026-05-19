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क्या खुलने वाला है होर्मुज? डोनाल्ड ट्रंप बोले- परमाणु समझौते का अच्छा मौका है; हमला भी टाला

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत और परमाणु समझौतेे के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने फिलहाल ईरान पर हमला टालने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कोई सकारात्मक बातचीत होती है तो सबसे पहले होर्मुज को लेकर फैसला किया जाएगा।

क्या खुलने वाला है होर्मुज? डोनाल्ड ट्रंप बोले- परमाणु समझौते का अच्छा मौका है; हमला भी टाला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की अपनी योजना को फिलहाल विराम दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत और न्यूक्लियर डील को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया जा रहा है। ऐसे में परमाणु समझौता होने का अच्छा मौका है। सोमावर को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कि उन्होंने "गंभीर वार्ताएं" जारी रहने के मद्देनजर मंगलवार को ईरान पर हमले करने की योजना स्थगित कर दी है।

तबाही की दी थी धमकी

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में की गई इस घोषणा से पहले ईरान से कहा था कि समझौता करने या युद्ध-विराम खत्म होने के बाद नए सिरे से लड़ाई शुरू होने की घड़ी करीब आ रही है। राष्ट्रपति ने प्रस्तावित हमले के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी थी। हालांकि, उन्होंने समझैता न होने पर अमेरिकी सेना को ईरान पर पूर्ण और व्यापक हमले के लिए तैयार रहने को कहा था।

ईरान ने माना, युद्ध में हुआ है भारी नुकसान

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने स्वीकार किया है कि अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद यह देश 'मजबूती के साथ अपने राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम' है। अपने मंत्रिमंडल के कई सदस्यों की उपस्थिति में कार्यकारी एजेंसियों के साथ हुई बैठक में पेजेशकियान ने कहा, "ईरानी नेताओं को ऐसी किसी भी भाषा या आवाज से बचना चाहिए, जो फूट पैदा करती हो, लेकिन हमें हकीकत का भी सामना करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।'

उन्होंने कहा, 'भ्रामक जानकारी, झूठे संदेश या ऐसी हकीकत दिखाना, जिसमें 'वे बर्बाद हो रहे हैं और हम फल-फूल रहे हैं', पूरी तरह अस्वीकार्य है। सच तो यह है कि चुनौतियों का सामना हम और विरोधी दोनों ही कर रहे हैं।' पेज़ेशकियान ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ना जारी रखेगा, लेकिन वह "किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। हम आराम या सहूलियत के लिए अपने देश की गरिमा और सम्मान का सौदा नहीं करेंगे। हमारे पास ठोस कारण और स्पष्ट औचित्य हैं। हम अपनी जनता के समर्थन से मजबूती से अपने राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं।'

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इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि कि ईरान उनके साथ शांति समझौता करने के लिए 'मरा जा रहा है' जबकि ईरान से आ रही खबरें संकेत दे रही हैं कि अमेरिका बातचीत चलने तक ईरानी तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी रूप से ढील देने पर सहमत हो गया है।

दोनों पक्षों के बीच इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के जरिये प्रस्तावों का आदान-प्रदान हुआ है। फॉर्च्यून पत्रिका के सोमवार को प्रकाशित साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान पर अमेरिका के साथ बातचीत में बनी सहमतियों से पीछे हटने का आरोप लगाया।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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