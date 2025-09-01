Hongqi car in which PM Modi and Putin travelled together? Know features Xi Jinping had brought it to India in 2019 जिस 'होंगकी' कार में एकसाथ गए PM मोदी और पुतिन, उसकी खूबियां क्या? भारत लेकर आए थे जिनपिंग, International Hindi News - Hindustan
जिस 'होंगकी' कार में एकसाथ गए PM मोदी और पुतिन, उसकी खूबियां क्या? भारत लेकर आए थे जिनपिंग

इस कार की पिछली सीट पर मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध हैं। इसमें मसाज, हीटिंग और वेंटिलेशन फंक्शन भी है। सुरक्षा के लिहाज से यह बहुत उन्नत कार है। इसमें अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और 360 डिग्री पर घूमने वाले कैमरे लगे हैं।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 12:42 PM
चीन के तियानजिन शहर में आज दुनिया ने तीन ऐसी तस्वीरें देखीं, जिसकी चहुंओर चर्चा है। पहले तो शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाथ थामे हॉल में प्रवेश करते दिखे, फिर चीनी राष्ट्रपति संग मिलकर तीनों नेताओं ने हाथ मिलाया, मुस्कुराए और आगे बढ़े। इस दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कोने में चुपचाप यह देखते रहे। जब SCO शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एकसाथ एक ही कार में बैठकर उस होटल में जाते दिखे, जहां भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी थी।

बताया गया कि SCO सम्मेलन स्थल से बाहर निकलते ही राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से एक ही कार में साथ चलने को कहा और फिर दोनों नेता एकसाथ निकल पड़े। इस तस्वीर के कई कूटनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और इसका संदेश चीन से निकलकर अमेरिका तक जा पहुंचा है। जिस कार में दोनों नेता निकले, वह चीनी राष्ट्रपति की पसंदीदा कार होंगकी है।

PM मोदी के लिए अलग होंगकी की व्यवस्था

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दो दिवसीय SCO शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए चीन की तरफ से यही कार उपलब्ध कराई गई है। होंगकी L5 लिमोज़ीन कार है। यही मॉडल राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सरकारी वाहन भी है। इस कार का इस्तेमाल शीर्ष चीनी नेताओं और चुनिंदा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जब 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता के लिए महाबलीपुरम आए थे, तब वह अपनी इस कार को भी साथ लेकर आए थे। उन्होंने तब इसी में यात्रा की थी।

होंगकी क्या है?

होंगकी का चीनी भाषा में उच्चारण: होंग-ची होता है। इसका मंदारिन में अर्थ 'लाल झंडा' होता है। इसका संचालन सरकारी स्वामित्व वाली फ़र्स्ट ऑटोमोबाइल वर्क्स (FAW) समूह द्वारा किया जाता है। यह चीन का सबसे कार ब्रांड है, जिसे 1958 में लॉन्च किया गया था। होंगकी को लंबे समय से मेड इन चाइना के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है। इसे चीन के अभिजात वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में डिज़ायन, निर्माण और प्रचारित किया गया है।

इस कार का निर्माण मूल रूप से केवल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के लिए किया गया था। हालांकि, होंगकी कारों का उत्पादन 1981 में बंद हो गया था, लेकिन 1990 के दशक के मध्य में इसे फिर से शुरू किया गया। होंगकी L5 आज सबसे अधिक चर्चित मॉडल है।

होंगकी की क्या खूबियां?

होंगकी एल-5, 6.0-लीटर V12 इंजन पर चलती है, जो 400 हॉर्सपावर से ज़्यादा की शक्ति उत्पन्न करता है। यह लगभग 8.5 सेकंड में 100 किमी प्रतिघंटे की रफ़्तार पकड़ सकती है। इसकी अधिकतम गति लगभग 210 किलोमीटर प्रतिघंटा है। यह कार 5.5 मीटर (18 फ़ीट) से ज़्यादा लंबी है और इसका वज़न 3 टन से ज़्यादा है।

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कार की पिछली सीट पर मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध हैं। इसमें मसाज, हीटिंग और वेंटिलेशन फंक्शन भी है। सुरक्षा के लिहाज से यह बहुत उन्नत कार है। इसमें अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और 360 डिग्री पर घूमने वाले कैमरे लगे हैं। इसके व्हील सभी स्थितियों में मूव करने वाले हैं। सीट बहुत ही आरामदायक और लेदर अपहोल्स्ट्री बनाया गया है। इस कार की कीमत लगभग 50 लाख युआन यानी करीब 7 करोड़ रुपये है। यह चीन की सबसे महंगी प्रोडक्शन कार है।

