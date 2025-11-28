Hindustan Hindi News
हांगकांग में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से अब तक 128 की मौत, तलाश अब भी जारी

पुलिस ने बताया कि एक निर्माण कंपनी के निदेशक और एक अभियंता सलाहकार सहित कुल तीन व्यक्तियों को गैर-इरादतन हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। दमकलकर्मी बुधवार दोपहर से ही आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।

Fri, 28 Nov 2025 03:53 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, हांगकांग
हांगकांग में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग लगने के बाद दमकलकर्मियों द्वारा अब भी इमारत में लोगों की तलाश की जा रही है। परिसर की आठ में से सात इमारतें पूरी तरह से भीषण आग की चपेट में आ गईं जिसके चलते कम से कम 128 लोगों की मौत हो गई। हांगकांग अग्निशमन विभाग के उपनिदेशक डेरेक आर्मस्ट्रांग चान ने बताया कि शुक्रवार को इमारतों से और शव बरामद किये गए जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। पीड़ितों की तलाश अब भी जारी है।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को 'वांग फुक कोर्ट कॉम्प्लेक्स' की आठ इमारतों में से एक में भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैलीं और सात इमारतें इसकी चपेट में आ गईं। अधिकारियों ने कहा कि इमारतों में पीड़ितों की तलाश शुक्रवार तक पूरी हो सकती है जिसके बाद इस बचाव अभियान को समाप्त कर दिया जाएगा। चान ने कहा खोज और बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही लापता लोगों की वास्तविक संख्या का पता लगाया जा सकता है।

पुलिस ने बताया कि एक निर्माण कंपनी के निदेशक और एक अभियंता सलाहकार सहित कुल तीन व्यक्तियों को गैर-इरादतन हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। दमकलकर्मी बुधवार दोपहर से ही आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आग सबसे पहले बांस की मचान और निर्माण जालियों में लगी जिसके बाद परिसर की आठ में से सात इमारतों में तेजी से फैल गई। अधिकारियों ने बताया कि चार इमारतों में आग लगभग बुझाई जा चुकी है और शेष तीन इमारतों की आग पर काबू पा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, मृतकों में एक दमकलकर्मी भी शामिल है और 70 लोग घायल हुए हैं। लगभग 900 लोगों को रात भर अस्थायी आश्रयों में रखा गया।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार रात घटनास्थल पर लगी इस भीषण आग पर शोक व्यक्त किया और अधिकारियों को आग बुझाने के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए। शिन्हुआ के अनुसार, शी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के हांगकांग एवं मकाओ कार्यालय और संपर्क कार्यालय को निर्देश दिया कि वे हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार को आग बुझाने, खोज एवं बचाव कार्य और घायलों के उपचार में हरसंभव सहायता प्रदान करें।

