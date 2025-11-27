Hong Kong Fire: सूखे पत्तों की तरह जलीं रिहायशी इमारतें, 44 जिंदा जले, 3 गिरफ्तार

संक्षेप: हांग कांग में की रिहायशी इमारतों में लगी आग ने सैकड़ों जिंदगियों को तबाह कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह इमारतें 1980 के दशक में बनाई गई थीं। वर्तमान समय में इनका बड़े पैमाने पर नवीनीकरण चल रहा था।

हांगकांग की कुछ गगनचुंबी इमारतों में बुधवार को भीषण आग लगने से कई जिंदगियां खाक हो गईं। ताई पो जिले में एक वांग चुक कोर्ट नामक हाउसिंग कॉम्पलेक्स में लगी इस आग की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 44 पर पहुंच गया है। इसके अलावा 279 लोग अभी भी लापता है, जबकि कई गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के लिए जिम्मेदार तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए बचाव कार्य में और ज्यादा तेजी लाने का आदेश देते हुए मृतकों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन ली ने बताया कि जिन इमारतों में आग लगी थी उनका निर्माण 1980 के दशक में हुआ था। इन 2000 फ्लैट वाली इमारतों में बुजुर्गों समेत करीब 4000 लोग रहते थे। पिछले कुछ समय से यहां पर नवीनीकरण का काम चल रहा था, जिसकी वजह से सभी इमारतों के चारों तरफ ऑयल पेंट, बांस के मचान लगे हुए थे। इनकी वजह से आग और भी ज्यादा तेजी से फैली। देखते ही देखते आग ने 7 इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया।

घटना की जानकारी सामने आने के तुरंत बाद ही फायर ब्रिगेड़ की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन तब तक आग ने कई लोगों को जलाकर खाक कर दिया था। देर रात तक चली कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल करीब 700 से ज्यादा लोगों को अस्थायी आश्रय स्थलों में पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग के कारणों का पता लगाने के लिए एक टीम का गठन किया है।