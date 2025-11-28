Hindustan Hindi News
हांगकांग के अपार्टमेंट में आग से चारों ओर तबाही; 94 लोगों की मौत, 70 से अधिक घायल

आग बुधवार दोपहर एक इमारत में शुरू हुई और बांस के मचान व जालीनुमा कवरिंग के जलने से तेजी से 7 इमारतों में फैल गई। 1000 से अधिक दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने में पूरे 24 घंटे लग गए। दो दिन बाद भी धुआं उठ रहा है।

Fri, 28 Nov 2025 09:25 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
हांगकांग के बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 94 लोगों की मौत हो गई। अग्निशमन कर्मी शुक्रवार को वांग फुक कोर्ट नामक हाई-राइज अपार्टमेंट में एक-एक फ्लैट की तलाशी ले रहे हैं। बुधवार दोपहर शुरू हुई भीषण आग में परिसर की 7 इमारतें जलकर खाक हो गईं। यह हांगकांग के इतिहास की सबसे भयावह आग दुर्घटनाओं में से एक है। फायर सर्विसेज के उप निदेशक वोंग विंग ने बताया कि आग के दौरान जिन अपार्टमेंट्स से 25 से अधिक सहायता के कॉल आए थे लेकिन वहां तक पहुंचना संभव नहीं हो सका था, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। हमारा अग्निशमन अभियान लगभग पूरा हो चुका है।

आग बुधवार दोपहर एक इमारत में शुरू हुई और बांस के मचान व जालीनुमा कवरिंग के जलने से तेजी से 7 इमारतों में फैल गई। 1000 से अधिक दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने में पूरे 24 घंटे लग गए। लगभग दो दिन बाद भी जली हुई इमारतों से कभी-कभी धुआं उठता दिखाई दे रहा है। ताइपो जिले में स्थित इस परिसर में लगभग 2000 अपार्टमेंट और करीब 4800 लोग रहते हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इमारतों में कितने लोग फंसे हो सकते हैं। हांगकांग के नेता जॉन ली ने गुरुवार को कहा था कि 279 निवासियों से अभी तक संपर्क नहीं हो सका है।

11 दमकलकर्मी भी हुए घायल

सीनियर अधिकारी ने बताया, 'हम सातों ब्लॉकों के सभी फ्लैटों में जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई और हताहत न रह जाए। बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही लापता लोगों की सही संख्या बताई जा सकेगी। जिन 25 फ्लैटों से कॉल आए थे, वे ऊपरी मंजिलों पर हैं जहां आग सबसे अंत में बुझाई गई थी।' आग में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 11 दमकलकर्मी भी शामिल हैं। लगभग 900 लोगों को अस्थायी आश्रय गृहों में ठहराया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि शुक्रवार तक अंतिम तलाशी पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद बचाव चरण को समाप्त घोषित कर दिया जाएगा।

