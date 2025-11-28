हांगकांग के अपार्टमेंट में आग से चारों ओर तबाही; 94 लोगों की मौत, 70 से अधिक घायल

संक्षेप: आग बुधवार दोपहर एक इमारत में शुरू हुई और बांस के मचान व जालीनुमा कवरिंग के जलने से तेजी से 7 इमारतों में फैल गई। 1000 से अधिक दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने में पूरे 24 घंटे लग गए। दो दिन बाद भी धुआं उठ रहा है।

हांगकांग के बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 94 लोगों की मौत हो गई। अग्निशमन कर्मी शुक्रवार को वांग फुक कोर्ट नामक हाई-राइज अपार्टमेंट में एक-एक फ्लैट की तलाशी ले रहे हैं। बुधवार दोपहर शुरू हुई भीषण आग में परिसर की 7 इमारतें जलकर खाक हो गईं। यह हांगकांग के इतिहास की सबसे भयावह आग दुर्घटनाओं में से एक है। फायर सर्विसेज के उप निदेशक वोंग विंग ने बताया कि आग के दौरान जिन अपार्टमेंट्स से 25 से अधिक सहायता के कॉल आए थे लेकिन वहां तक पहुंचना संभव नहीं हो सका था, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। हमारा अग्निशमन अभियान लगभग पूरा हो चुका है।

आग बुधवार दोपहर एक इमारत में शुरू हुई और बांस के मचान व जालीनुमा कवरिंग के जलने से तेजी से 7 इमारतों में फैल गई। 1000 से अधिक दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने में पूरे 24 घंटे लग गए। लगभग दो दिन बाद भी जली हुई इमारतों से कभी-कभी धुआं उठता दिखाई दे रहा है। ताइपो जिले में स्थित इस परिसर में लगभग 2000 अपार्टमेंट और करीब 4800 लोग रहते हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इमारतों में कितने लोग फंसे हो सकते हैं। हांगकांग के नेता जॉन ली ने गुरुवार को कहा था कि 279 निवासियों से अभी तक संपर्क नहीं हो सका है।