हांगकांग में अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 3 गंभीर रूप से घायल
हांगकांग के ताई पो जिले में बुधवार को तीन ऊंची आवासीय इमारतों में भीषण आग लग गई। इस घटना में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानय स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
हांगकांग के ताई पो जिले में बुधवार को तीन ऊंची आवासीय इमारतों में भीषण आग लग गई। इस घटना में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानय स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
रिपोर्यट के अनुसार, ह हादसा हांगकांग के न्यू टेरिटरीज क्षेत्र के उत्तर-पूर्वी हिस्से में हुआ। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में दमकल गाड़ियां और आपातकालीन टीमें पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हांगकांग के सरकारी रेडियो टेलीविजन हांगकांग (RTHK) के हवाले से बताया कि घायलों में से दो की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि एक व्यक्ति की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटनास्थल से मिले वीडियो फुटेज में कई मंजिलों से उठतीं विशाल आग की लपटें और आसमान को ढकता घना काला धुआं साफ दिखाई दे रहा था।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, प्रभावित इमारतें बांस के मचानों (बैंबू स्कैफोल्डिंग) से ढकी हुई थीं, जो हांगकांग में निर्माण और मरम्मत के कामों में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये बांस के मचान धातु के स्कैफोल्डिंग की तुलना में कहीं अधिक ज्वलनशील होते हैं, इसलिए आग तेजी से फैली। फिलहाल दमकल विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। राहत और बचाव कार्य जारी है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।