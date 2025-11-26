समलैंगिकता ने घटा दी हमारे देश की आबादी, बदले ट्रेंड से घबराया इस्लामिक मुल्क

संक्षेप: राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने 2025 को इयर ऑफ द फैमिली घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि तुर्किये में गिरती जन्म दर इतनी तेजी से नीचे जा रही है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इस्लामिक देश तुर्किये इन दिनों एक बड़े संकट से गुजर रहा है। यह संकट आबादी से जुड़ा है। दरअसल तुर्किये उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर लगातार गिरती जा रही है। इसी बीच सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए साफ किया है कि देश की आबादी अब 86 मिलियन यानी 8 करोड़ के करीब पहुंच गई है। इन सब के बीच तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने देश में तेजी से गिरती फर्टिलिटी रेट और परिवारिक मूल्यों में कमी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस संकट के लिए समलैंगिकता को जिम्मेदार ठहराया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एर्दोगान ने चेतावनी दी है कि हालात बेहद गंभीर हैं और सरकार ऐसे मुद्दों पर कड़े कदम उठा रही है, खासकर उन ‘LGBTI मूवमेंट्स’ के खिलाफ, जो परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंकारा में बेस्टेपे नेशनल लाइब्रेरी में आयोजित फैमिली एंड कल्चर-आर्ट सिंपोजियम के दौरान एर्दोगान ने कहा कि तुर्किये इस समय आपदा का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल प्रजनन दर 1.48 दर्ज किया गया था, जो जनसंख्या को बनाए रखने के लिए जरूरी 2.10 के लेवल से काफी कम है। एर्दोगान ने कहा, “खतरा तेजी से सामने आ रहा है।”

तुर्किये में बढ़ा अकेलापन गौरतलब है कि एर्दोगान ने 2025 को ‘इयर ऑफ द फैमिली’ घोषित किया है। डेटा के मुताबिक तुर्किये में पिछले कुछ सालों में परिवार ना बढ़ाने और अकेलेपन की सोच तेजी से बढ़ी है। 2008 में एक परिवार का औसत आकार 4 सदस्यों का था, जो 2024 में घटकर 3 रह गया है। वहीं अकेले रहने वाले परिवारों का आंकड़ा 15 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी तक पहुंच गया है।

LGBTI मूवमेंट खतरा- एर्दोगान एर्दोगान ने कहा है कि तुर्किये इस दिशा में काम कर रहा है और देश की फर्टिलिटी स्ट्रैटिजी कई पहलुओं पर काम करेगी। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की नौकरी में मौजूदगी फर्टिलिटी रेट में गिरावट का असली कारण नहीं है, बल्कि कई बार घर में सहयोग की कमी है। उन्होंने नियो-लिबरल कल्चर, टेक्नोलॉजी और कल्चरल इम्पीरियलिज्म को परिवारिक संस्थान पर हमला बताया।