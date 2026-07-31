गाजा में लौटेगी शांति? डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, हथियार छोड़ने को तैयार हमास

ट्रंप ने ऐतिहासिक ऐलान करते हुए कहा है कि गाजा में हमास हथियार छोड़ने को राजी हो गया है। उन्होंने बताया है कि इजराइली सेना भी धीरे धीरे गाजा पट्टी छोड़ने पर सहमत हुई है। इससे युद्ध से त्रस्त इस क्षेत्र में हालात सुधरने के आसार हैं।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच युद्ध से त्रस्त गाजा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान के बाद बीते कई महीनों से अशांति झेल रहे गाजा में हालात सुधरने के संकेत मिले हैं। दरअसल ट्रंप ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है। ट्रंप के मुताबिक हाल ही में हुए डील के तहत हमास गाजा में हथियार छोड़ने को राजी हो गया है। वहीं इजरायली सेना भी क्षेत्र से धीरे धीरे पीछे हटने पर सहमत हो गई है।

ट्रंप के मुताबिक इस डील को फाइनल कराने में 'बोर्ड ऑफ पीस' ने अहम भूमिका निभाई। बता दें कि इससे पहले ट्रंप की पहल पर ही इस साल की शुरुआत में गाजा बोर्ड ऑफ पीस ने औपचारिक रूप से कामकाज शुरू किया था। अब इस समझौते को समूह के 20-सूत्रीय गाजा शांति फॉर्मूले का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है।

क्या बोले ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा, "आज बोर्ड ऑफ पीस ने गाजा में हमास और अन्य सभी सशस्त्र समूहों के निशस्त्रीकरण के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हासिल किया है। यह स्थायी शांति और सुरक्षा की ओर एक बड़ा कदम है।" राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बातचीत को सफल बनाने के लिए मिस्र, कतर और तुर्की जैसे मध्यस्थ देशों का धन्यवाद भी किया।

ट्रंप ने आगे स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पहले चरण में हमास और अन्य गुट अपने सभी छोटे-बड़े हथियारों को सौंपेंगे। इसके बाद जैसे-जैसे निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी, इजराइली रक्षा बल भी गाजा पट्टी से पीछे हटना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही गाजा में शांति और नागरिकों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक नया फलस्तीनी पुलिस बल जिम्मेदारी संभालेगा।

नया फिलस्तीनी शासन संभालेगा कमान शांति योजना के दूसरे चरण के तहत, युद्ध के बाद गाजा में प्रशासन चलाने के लिए फिलस्तीनी विशेषज्ञों की एक समिति, नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा (NCAG) का गठन किया जाएगा। यह कमेटी बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर गाजा के पुनर्निमाण और आम जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। मध्यस्थों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस रोडमैप के तहत गाजा में मौजूद सभी सुरंगों, हथियारों के डिपो और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा।