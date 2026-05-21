हिंदुस्तान वालों मिट जाओगे... ट्रंप की धरती से पाकिस्तानी सीनेटर ने उगला जहर, दी गीदड़भभकी

India Pakistan Relation: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी सीनेटर राणा महमूद-उल-हसन ने भारत के खिलाफ जहर उगला है।

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी सीनेटर राणा महमूद-उल-हसन ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। कार्यक्रम में सीनेटर महमूद-उल-हसन ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे का बार-बार जिक्र करते हुए 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों की तारीफ की। उन्होंने भारत को खुलेआम धमकियां दी और पाकिस्तानियों को भारत के खिलाफ 'आखिरी सांस तक' लड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

अमेरिका में रह रही राजनीतिक टिप्पणीकार और पत्रकार एमी मेक ने सोशल मीडिया एक्स पर इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने इसे 'मारका-ए-हक' शीर्षक से पोस्ट किया और इसे 'अमेरिकी धरती पर पाकिस्तान की ओर से भारत को सीधा खतरा' बताया। महमूद-उल-हसन, जो 2024 में पीपीपी में शामिल हुए थे और इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) से जुड़े रहे, ने करीब एक घंटे तक भाषण दिया है।

सीनेटर ने क्या कहा? भाषण के दौरान राणा महमूद-उल-हसन ने कहा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों... तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में! (अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम भारतीयों का सफाया हो जाएगा... तुम्हारी कहानी इतिहास की किताबों में भी नहीं आएगी) उन्होंने आगे कहा कि जब कुछ न बन सका तो डुबो देंगे सफीना... हम लड़ेंगे आखिरी बांध तक लड़ेंगे अपने मुल्क के लिए। (अगर कुछ और काम नहीं आया तो हम जहाज डुबो देंगे... हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे) इस दौरान सीनेटर ने जोर देकर कहा कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा... हम हर मोर्चे पर लड़ेंगे। उन्होंने भारत को 'चिरस्थायी दुश्मन हमसाया' करार दिया और बिना किसी सबूत के दावा किया कि भारत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसे समूहों को समर्थन दे रहा है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल एमी मेक की पोस्ट वायरल होने के बाद इस भाषण की जमकर नींदा हो रही है। मेक ने पीपीपी और पीएमएल-एन के उन नेताओं पर अमेरिका में वीजा प्रतिबंध लगाने की मांग की है जो विदेश में जाकर भारत-विरोधी ज़हर उगलते हैं। उन्होंने लिखा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान का एक वरिष्ठ अधिकारी अमेरिकी धरती पर खड़े होकर हमारे लोकतांत्रिक सहयोगी भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है और यहां रह रहे पाकिस्तानी प्रवासियों को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहा है।