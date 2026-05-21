हिंदुस्तान वालों मिट जाओगे... ट्रंप की धरती से पाकिस्तानी सीनेटर ने उगला जहर, दी गीदड़भभकी
India Pakistan Relation: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी सीनेटर राणा महमूद-उल-हसन ने भारत के खिलाफ जहर उगला है।
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी सीनेटर राणा महमूद-उल-हसन ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। कार्यक्रम में सीनेटर महमूद-उल-हसन ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे का बार-बार जिक्र करते हुए 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों की तारीफ की। उन्होंने भारत को खुलेआम धमकियां दी और पाकिस्तानियों को भारत के खिलाफ 'आखिरी सांस तक' लड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
अमेरिका में रह रही राजनीतिक टिप्पणीकार और पत्रकार एमी मेक ने सोशल मीडिया एक्स पर इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने इसे 'मारका-ए-हक' शीर्षक से पोस्ट किया और इसे 'अमेरिकी धरती पर पाकिस्तान की ओर से भारत को सीधा खतरा' बताया। महमूद-उल-हसन, जो 2024 में पीपीपी में शामिल हुए थे और इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) से जुड़े रहे, ने करीब एक घंटे तक भाषण दिया है।
सीनेटर ने क्या कहा?
भाषण के दौरान राणा महमूद-उल-हसन ने कहा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों... तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में! (अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम भारतीयों का सफाया हो जाएगा... तुम्हारी कहानी इतिहास की किताबों में भी नहीं आएगी) उन्होंने आगे कहा कि जब कुछ न बन सका तो डुबो देंगे सफीना... हम लड़ेंगे आखिरी बांध तक लड़ेंगे अपने मुल्क के लिए। (अगर कुछ और काम नहीं आया तो हम जहाज डुबो देंगे... हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे) इस दौरान सीनेटर ने जोर देकर कहा कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा... हम हर मोर्चे पर लड़ेंगे। उन्होंने भारत को 'चिरस्थायी दुश्मन हमसाया' करार दिया और बिना किसी सबूत के दावा किया कि भारत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसे समूहों को समर्थन दे रहा है।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
एमी मेक की पोस्ट वायरल होने के बाद इस भाषण की जमकर नींदा हो रही है। मेक ने पीपीपी और पीएमएल-एन के उन नेताओं पर अमेरिका में वीजा प्रतिबंध लगाने की मांग की है जो विदेश में जाकर भारत-विरोधी ज़हर उगलते हैं। उन्होंने लिखा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान का एक वरिष्ठ अधिकारी अमेरिकी धरती पर खड़े होकर हमारे लोकतांत्रिक सहयोगी भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है और यहां रह रहे पाकिस्तानी प्रवासियों को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहा है।
वहीं, पोस्ट पर कई यूजर्स ने सीनेटर की आलोचना की और भारत में पाकिस्तानी नागरिकों की जांच कड़े नियमों से करने की मांग की। एक यूजर ने लिखा कि अगर ये पाकिस्तान के प्रति वफादार है और हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं तो अमेरिकी धरती पर क्या कर रहा है? वहीं, दूसरे यूजर्स ने ऐसे तत्वों को 'परजीवी' और 'कैंसर' करार देते हुए उन्हें देश निकाला या जेल की सजा देने की मांग की।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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