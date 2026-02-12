बांग्लादेश में वोटिंग से पहले हिंदू युवक की मिली लाश, दोनों पैर बंधे थे; हत्या की आशंका
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि वह हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में एक हिंदू व्यापारी की भी वहां हत्या कर दी गई थी।
बांग्लादेश में आज आम चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इससे ठीक पहले चम्पारा इलाके के एक चाय बागान से एक हिंदू युवक की लाश मिली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रतन साहूकार नामक युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। उसकी शरीर पर चोट के निशान थे। लाश खून से लथपथ थी। उसके दोनों पैर भी बंधे हुए थे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि वह हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में एक हिंदू व्यापारी की भी वहां हत्या कर दी गई थी।
आपको बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश के ही मयमनसिंह जिले के त्रिशाल उपजिला में अज्ञात लोगों ने 62 साल के एक हिंदू व्यापारी की उसकी दुकान के अंदर धारदार हथियारों से हमला करके हत्या कर दी थी। पीड़ित की पहचान साउथकंडा गांव के निवासी सुसेन चंद्र सरकार के रूप में हुई थी जो भाई भाई एंटरप्राइज के मालिक थे। हमलावरों ने सरकार पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद उन्हें दुकान के अंदर छोड़ दिया तथा शटर बंद कर दिए। सरकार का परिवार उन्हें ढूंढ रहा था और जब उन्होंने दुकान के शटर खोले, तो वह खून से लथपथ पाए गए।
पीड़ित के बेटे सुजान सरकार ने स्थानीय मीडिया से, ‘‘हमारा चावल का पुराना कारोबार है। किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। अपराधियों ने मेरे पिता की बेरहमी से हत्या करने के बाद दुकान से कई लाख टका लूट लिए।''
आपको बता दें कि दिसंबर में कट्टरपंथी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर कई हमले हुए हैं। जैसे-जैसे आम चुनाव की तारीख नजदीक आई, ये हमले और बढ़ गए। अकेले दिसंबर 2025 में सांप्रदायिक हिंसा की 51 घटनाएं दर्ज की गई।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें
