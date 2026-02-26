ब्रिटेन में दशकों पुराने हिंदू मंदिर पर मंडराया बंद होने का खतरा, इमारत बेचने के फैसले पर बवाल

हिंदू काउंसिल यूके ने भारत हिंदू समाज को इसका स्वामित्व हस्तांतरित करने की प्रतिबद्धता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। मंदिर करीब 40 साल पुराना है और हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं।

पूर्वी ब्रिटेन के पीटरबरो शहर में एक परिसर में मौजूद 40 साल पुराने हिंदू मंदिर और कम्युनिटी सेंटर पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। इसकी पीछे चौंकाने वाली वजह सामने आई है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय प्राधिकारियों ने इस भवन को बेचने के फैसले को सही ठहराया है जो मंदिर के लिए किराए पर दिया गया था। अब इस फैसले पर बवाल मच गया है।

बता दें कि इस भारत हिंदू समाज मंदिर की स्थापना 1986 में हुई थी और यह शहर के न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स में स्थित है। कैम्ब्रिजशायर, नॉरफॉक और लिंकनशायर के बड़े इलाके के 13,000 से अधिक हिंदू यहां दर्शन करने आते हैं। इस महीने की शुरुआत में काउंसिल कैबिनेट की बैठक में यह कहा गया कि संपत्ति की बिक्री से करदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल्य दिलाने की उसकी कानूनी जिम्मेदारी है।

मंदिर प्रशासन ने की निंदा वहीं मंदिर प्रशासन ने पीटरबरो सिटी काउंसिल से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए अभियान शुरू कर दिया है। मंदिर प्रशासन ने इसकी निंदा की है। एक बयान में मंदिर प्रशासन कहा, “हम भारत हिंदू समाज से जुड़े भवन की बिक्री की कड़ी निंदा करते हैं। समुदाय द्वारा बनाई गई संस्था को बंद दरवाजों के पीछे बिना पारदर्शिता या सहमति के नहीं बेचा जाना चाहिए।”

इसमें कहा गया, ''यह सिर्फ संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि विरासत, भरोसे और जवाबदेही के बारे में है। समुदाय जवाब पाने का हक रखता है, गोपनीयता का नहीं। इस फैसले पर सवाल उठाए जाने चाहिए और इसका विरोध किया जाना चाहिए।''