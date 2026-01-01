बांग्लादेश में फिर हिंदू शख्स की लिंचिंग; पहले सरेराह मारा, फिर जिंदा जलाने की कोशिश
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब शरियतपुर जिले में एक हिंदू दवा विक्रेता खोकन दास पर हिंसक हमला हुआ है। 50 वर्षीय खोकन दास पर धारदार हथियारों से वार किया गया, उन्हें पीटा गया और शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई।
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब शरियतपुर जिले में एक हिंदू दवा विक्रेता खोकन दास पर हिंसक हमला हुआ है। बताया गया कि 50 वर्षीय खोकन दास पर पहले धारदार हथियारों से वार किया गया, उसके बाद मारपीट की गई, और शरीर पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। यह घटना 31 दिसंबर को हुई, जब वे अपने घर लौट रहे थे। खोकन दास गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।
गौरतलब है कि 18 दिसंबर 2025 को मयमनसिंह जिले के भालुका में हिंदू गारमेंट वर्कर दीपू चंद्र दास पर ईशनिंदा के आरोप लगाकर भीड़ ने हमला किया। उसे भी पहले पीटा गया, पेड़ से लटकाया गया और शरीर पर आग लगाई गई, जिससे उनकी मौत हो गई। जांच में आरोप की पुष्टि नहीं हुई और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया।
वहीं, 28 दिसंबर को पिरोजपुर जिले के दुमरितला गांव में हिंदू परिवारों के घरों पर आगजनी की कोशिश की गई। चट्टोग्राम के रावजान क्षेत्र में कई हिंदू घरों को निशाना बनाकर आग लगाई गई, जहां परिवारों को दरवाजे बंद करके जलाने की कोशिश हुई, लेकिन वे सुरक्षित बच निकले।
बता दें कि बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे विश्वभर में चिंता और कई मानवाधिकार संगठनों में आक्रोश व्यक्त किया गया है। पिछले सप्ताह भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 'लगातार जारी शत्रुता' पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि वह अपने पड़ोस में हो रही घटनाओं पर कड़ी नजर रख रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।