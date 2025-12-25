शेख हसीना की सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हिंदू नेता, बताया, कौन सी कमी करना चाहते हैं दूर

संक्षेप: बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत की केंद्रीय समिति के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट गोबिंदा चंद्र प्रमाणिक ने आने वाले आम चुनाव में गोपालगंज-3 (कोटालीपारा-तुंगीपारा) सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसी सीट से शेख हसीना भी चुनाव लड़ा करती थीं।

बांग्लादेश में पिछले सालभर में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। कई हिंदुओं की जान चली गई। अब फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं, जिस पर दुनियाभर की नजरे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और खुद हसीना भी भारत में हैं। ऐसे में उनकी सीट से इस बार एक हिंदू शख्स चुनाव लड़ने जा रहे हैं।

बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत की केंद्रीय समिति के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट गोबिंदा चंद्र प्रमाणिक ने आने वाले आम चुनाव में गोपालगंज-3 (कोटालीपारा-तुंगीपारा) सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसी सीट से शेख हसीना भी चुनाव लड़ा करती थीं।

हिंदू महाजोत की जिला इकाई के अध्यक्ष बिजन रॉय ने बताया कि गोबिंदा ने बुधवार को शाम करीब 4:30 बजे गोपालगंज जिला रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस से अपना नॉमिनेशन फॉर्म लिया। बिजन ने 'द डेली स्टार' को बताया, "एडवोकेट गोबिंदा चंद्र प्रमाणिक गोपालगंज-3 सीट से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर नेशनल इलेक्शन लड़ेंगे। वह 28 दिसंबर को अपना नॉमिनेशन पेपर जमा करेंगे।"

कौन सी कमी करना चाहते हैं दूर, खुद बताया गोबिंदा ने आगे कहा, “मैं खुद को एक न्यूट्रल व्यक्ति मानता हू। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और न ही मैं कभी पार्टी पॉलिटिक्स में शामिल रहा हू। राजनीतिक पार्टियों के चुने हुए सांसद अक्सर पार्टी अनुशासन के कारण आम लोगों की समस्याओं को नहीं उठा पाते हैं। मैं इस कमी को दूर करना चाहता हूं और लोगों की तरफ से बोलना चाहता हूं।”