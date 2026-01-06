बांग्लादेश में 24 घंटे में एक और हिंदू की हत्या, किराना दुकानदार को मारा; 18 दिनों में छठी वारदात
यह हत्या पिछले 18 दिनों में हिंदू समुदाय के खिलाफ हुई छठी टारगेट किलिंग है। इससे पहले उसी दिन (5 जनवरी) जेसोर जिले के मोनिरामपुर में हिंदू पत्रकार और कारखाना मालिक राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 24 घंटों में दो हिंदू व्यक्तियों की हत्याएं हो चुकी हैं। सोमवार (5 जनवरी) रात करीब 10 बजे नरसिंगड़ी जिले के पलाश उपजिला स्थित चोरसिंदूर बाजार में किराना दुकान चलाने वाले 40 वर्षीय शरत चक्रवर्ती मणि (जिन्हें मोनी चक्रवर्ती भी कहा जाता है) पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला किया। गंभीर रूप से घायल हुए मणि को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, हमला अचानक किया गया और हमलावर फरार हो गए। यह घटना राजधानी ढाका के निकट होने के कारण और भी चौंकाने वाली है। स्थानीय लोगों के अनुसार, हमलावर कट्टरपंथी थे और यह हमला केवल इसलिए किया गया क्योंकि पीड़ित हिंदू थे।
यह हत्या पिछले 18 दिनों में हिंदू समुदाय के खिलाफ हुई छठी टारगेट किलिंग है। इससे कुछ घंटे पहले, सोमवार शाम करीब 6 बजे जशोर जिले के मणिरामपुर उपजिला के कोपालिया बाजार में 45 वर्षीय राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राणा प्रताप एक आइस फैक्ट्री के मालिक थे और नराइल जिले से प्रकाशित दैनिक 'बीडी खबर' के कार्यकारी संपादक भी थे। स्थानीय निवासियों के अनुसार, कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए, उन्हें फैक्ट्री से बाहर बुलाया, एक गली में ले जाकर बहस के बाद सिर में कई गोलियां मारीं और गला रेतकर फरार हो गए। पुलिस ने शव के पास से सात खाली कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि राणा प्रताप के सिर में तीन गोलियां लगी थीं। इन घटनाओं ने बांग्लादेश में सांप्रदायिक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है और हिंदू समुदाय में दहशत का माहौल है।
पिछले 18 दिनों में हुई प्रमुख हत्याएं:
- 18 दिसंबर 2025: मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर और जलाकर हत्या (ईशनिंदा के आरोप में)।
- 24 दिसंबर 2025: राजबारी में अमृत मंडल की उगाही के आरोप में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या।
- 29-30 दिसंबर 2025: बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या (गारमेंट फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान)।
- 31 दिसंबर 2025: शरियतपुर में खोकन चंद्र दास पर चाकू से हमला कर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश; 3 जनवरी 2026 को अस्पताल में मौत।
- 5 जनवरी 2026: जेसोर में राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या।
- 5 जनवरी 2026: नरसिंगदी में शरत चक्रवर्ती मणि की धारदार हथियारों से हत्या।
बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ओइक्य परिषद के प्रवक्ता काजोल देबनाथ ने कहा कि दिसंबर महीने में ही हिंदू समुदाय पर सात हमले दर्ज किए गए और पांच हत्याएं हुईं। उन्होंने चेतावनी दी कि कट्टरपंथी समूह अल्पसंख्यकों को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये घटनाएं दिसंबर 2025 में कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुईं हिंसा की श्रृंखला का हिस्सा हैं। हादी की मौत के बाद भारत-विरोधी प्रदर्शनों ने सांप्रदायिक रंग ले लिया और हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाने लगा। अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली प्रशासन पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा न कर पाने के आरोप लग रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में इन हमलों को धार्मिक कट्टरता से प्रेरित बताया गया है, जबकि सरकार कुछ मामलों को आपराधिक या व्यक्तिगत बताया रही है।
भारत ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ निरंतर शत्रुता को गंभीर मुद्दा बताया है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था की गिरावट और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों की निंदा की है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
