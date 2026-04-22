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पाकिस्तान में 75% हिंदू पीड़ित, निशाने पर 14-18 साल की लड़कियां; टेंशन में UN

Apr 22, 2026 11:14 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने बताया कि पाकिस्तान में 14 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। कुछ पीड़ित इससे भी कम उम्र की हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी धर्म परिवर्तन पूरी तरह से स्वतंत्र और दबाव-मुक्त होना चाहिए।

पाकिस्तान में 75% हिंदू पीड़ित, निशाने पर 14-18 साल की लड़कियां; टेंशन में UN

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू और ईसाई लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण और विवाह की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई है। विशेषज्ञों के अनुसार, 2025 में रिपोर्ट किए गए जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में 75 प्रतिशत पीड़ित हिंदू समुदाय की लड़कियां थीं, जबकि 25 प्रतिशत ईसाई थीं। इनमें से अधिकांश घटनाएं 14 से 18 वर्ष की किशोरियों के साथ हुई हैं। रिपोर्ट किए गए कुल मामलों में से करीब 80 प्रतिशत घटनाएं सिंध प्रांत में हुई हैं।

विशेषज्ञों ने बताया कि 14 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। कुछ पीड़ित इससे भी कम उम्र की हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी धर्म परिवर्तन पूरी तरह से स्वतंत्र और दबाव-मुक्त होना चाहिए। विवाह के लिए पूर्ण और स्वेच्छिक सहमति आवश्यक है, जो नाबालिग लड़कियों के मामले में कानूनी रूप से संभव नहीं है। एक्सपर्ट के अनुसार, पीड़ित लड़कियों को शारीरिक और यौन शोषण, मानसिक दुर्व्यवहार, सामाजिक कलंक तथा गंभीर मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है। दंड से मुक्ति की संस्कृति के कारण ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष करने की मांग

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान सरकार से जबरन धर्मांतरण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने और देशभर में विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष करने की मांग दोहराई है। उन्होंने जबरन धर्मांतरण को अलग अपराध घोषित करने, मानव तस्करी और यौन हिंसा से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया है।

विशेषज्ञों ने चिंता जताते हुए कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां अक्सर पीड़ित परिवारों की शिकायतों को खारिज कर देती हैं, मामलों की तुरंत जांच नहीं करतीं या पीड़ित की उम्र का सही आकलन नहीं करतीं। उन्होंने सभी आरोपों की त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने तथा दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है।

पीड़ितों के लिए सहायता व्यवस्था की जरूरत

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान से पीड़ित लड़कियों और महिलाओं के लिए व्यापक सहायता व्यवस्था विकसित करने का आह्वान किया है, जिसमें सुरक्षित आश्रय, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और सामाजिक पुनर्एकीकरण कार्यक्रम शामिल हों। उन्होंने बल दिया कि पीड़ितों के लिए बाल-केंद्रित और लैंगिक रूप से संवेदनशील सुरक्षा प्रणालियां बेहद जरूरी हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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