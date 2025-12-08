बेटे पुलिसकर्मी, घर में हिंदू स्वतंत्रता सेनानी पिता की हत्या; रसोई में मां की लाश, बांग्लादेश में क्या हो रहा?

संक्षेप: जोगेश चंद्र रॉय 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में सक्रिय रूप से लड़े थे और बाद में सरकारी प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। वे 2017 में रिटायर हुए थे। दंपति अपने गांव के घर में अकेले रहते थे। उनके दोनों बेटे बांग्लादेश पुलिस में कार्यरत हैं।

बांग्लादेश के उत्तरी रंगपुर जिले में 1971 के मुक्ति संग्राम के योद्धा 75 वर्षीय जोगेश चंद्र रॉय और उनकी 60 वर्षीय पत्नी सुवर्णा रॉय की रविवार तड़के उनके घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। दोनों का शव रविवार सुबह साढ़े सात बजे पड़ोसियों और घरेलू नौकरों ने देखा, जब बार-बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों ने सीढ़ी लगाकर मुख्य द्वार से घर के अंदर प्रवेश किया तो रसोई में सुवर्णा रॉय और डाइनिंग रूम में जोगेश चंद्र रॉय का शव पड़ा मिला।

बता दें कि जोगेश चंद्र रॉय 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में सक्रिय रूप से लड़े थे और बाद में सरकारी प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। वे 2017 में रिटायर हुए थे। दंपति अपने गांव के घर में अकेले रहते थे। उनके दोनों बेटे ( शोवेन चंद्र रॉय और राजेश खन्ना चंद्र रॉय) बांग्लादेश पुलिस में कार्यरत हैं। एक जॉयपुरहाट और दूसरा ढाका में तैनात है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन और ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं। उन्होंने हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरेंगे।

रविवार देर रात हत्या पुलिस के अनुसार हमला रविवार देर रात करीब 1 बजे हुआ। घटना की सूचना मिलते ही तारागंज थाने के प्रभारी सहित पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम व जासूसों को तैनात किया गया है तथा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है और न ही किसी संदिग्ध की पहचान हुई है। पुलिस का कहना है कि हिंदू परिवार से जुड़े किसी पूर्व विवाद का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।