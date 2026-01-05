Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Hindu businessman Khokan Chandra Das murder in Bangladesh Shariatpur inside report
चाकू से हमला, मोबाइल-पैसे लूटे और लगा दी आग; बांग्लादेशी हिंदू की हत्या पर चौंकाने वाली रिपोर्ट

चाकू से हमला, मोबाइल-पैसे लूटे और लगा दी आग; बांग्लादेशी हिंदू की हत्या पर चौंकाने वाली रिपोर्ट

संक्षेप:

गंभीर रूप से घायल खोकन चंद्र दास को पहले शरियतपुर सदर अस्पताल ले जाया गया। यहां से उन्हें ढाका के नेशनल बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ती गई और मौत हो गई।

Jan 05, 2026 12:11 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश के शरियतपुर जिले में हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास की हत्या का मामला गरमाया हुआ है। 50 वर्षीय दास दामुद्या उपजिला के केउरभंगा बाजार में फार्मेसी और मोबाइल बैंकिंग एजेंट का काम करते थे। 31 दिसंबर 2025 की रात करीब 9:30 बजे वह अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। तभी हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला किया। उन्हें कई बार चाकू घोंपे, मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। इसके बाद हमलावरों ने उनके सिर और चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जान बचाने के लिए खोकन पास के तालाब में कूद गए, जहां से स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाकर अस्पताल पहुंचाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:सोहाग, रब्बी और पलाश;बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की हत्या मामले में 3 गिरफ्तार

रिपोर्ट के मुताबिक, गंभीर रूप से घायल खोकन चंद्र दास को पहले शरियतपुर सदर अस्पताल ले जाया गया। यहां से उन्हें ढाका के नेशनल बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ती गई और मौत हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि हमला लूटपाट का था, हालांकि अभी मकसद पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। खोकन के भांजे प्रांतो दास ने न्याय की मांग की है। परिवार का कहना है कि हमलावरों को पहचानने की वजह से यह वारदात हुई। उनके खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाना चाहिए।

तीन मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी

शरियतपुर पुलिस सुपरिंटेंडेंट रौनक जहान ने बताया कि मरने से पहले खोकन दास ने आरोपियों के नाम बताए थे। रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोरगंज के बजितपुर से तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सोहाग खान (27), रब्बी मोल्ला (21) और पलाश सरदार (25) हैं, जो दामुद्या क्षेत्र के रहने वाले हैं। वे अपराधी गतिविधियों व नशे के लिए कुख्यात हैं। आरएबी अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने असंगत बयान दिए हैं और जांच जारी है।

हिंदू समुदाय पर बढ़ती हिंसा

यह हत्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर बढ़ती हिंसा की कड़ी में एक और घटना है। हाल के दिनों में दीपू चंद्र दास और बजेंद्र बिस्वास जैसे अन्य हिंदू व्यक्तियों की हत्याएं हुई हैं, जिससे समुदाय में डर का माहौल है। हिंदू संगठनों ने इसकी निंदा की है और अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। भारत भी यह मामला जोरशोर से उठाया जा रहा है और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मांग की जा रही है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Bangladesh Hindu Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।