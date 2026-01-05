चाकू से हमला, मोबाइल-पैसे लूटे और लगा दी आग; बांग्लादेशी हिंदू की हत्या पर चौंकाने वाली रिपोर्ट

संक्षेप: गंभीर रूप से घायल खोकन चंद्र दास को पहले शरियतपुर सदर अस्पताल ले जाया गया। यहां से उन्हें ढाका के नेशनल बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ती गई और मौत हो गई।

बांग्लादेश के शरियतपुर जिले में हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास की हत्या का मामला गरमाया हुआ है। 50 वर्षीय दास दामुद्या उपजिला के केउरभंगा बाजार में फार्मेसी और मोबाइल बैंकिंग एजेंट का काम करते थे। 31 दिसंबर 2025 की रात करीब 9:30 बजे वह अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। तभी हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला किया। उन्हें कई बार चाकू घोंपे, मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। इसके बाद हमलावरों ने उनके सिर और चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जान बचाने के लिए खोकन पास के तालाब में कूद गए, जहां से स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाकर अस्पताल पहुंचाया।

रिपोर्ट के मुताबिक, गंभीर रूप से घायल खोकन चंद्र दास को पहले शरियतपुर सदर अस्पताल ले जाया गया। यहां से उन्हें ढाका के नेशनल बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ती गई और मौत हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि हमला लूटपाट का था, हालांकि अभी मकसद पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। खोकन के भांजे प्रांतो दास ने न्याय की मांग की है। परिवार का कहना है कि हमलावरों को पहचानने की वजह से यह वारदात हुई। उनके खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाना चाहिए।

तीन मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी शरियतपुर पुलिस सुपरिंटेंडेंट रौनक जहान ने बताया कि मरने से पहले खोकन दास ने आरोपियों के नाम बताए थे। रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोरगंज के बजितपुर से तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सोहाग खान (27), रब्बी मोल्ला (21) और पलाश सरदार (25) हैं, जो दामुद्या क्षेत्र के रहने वाले हैं। वे अपराधी गतिविधियों व नशे के लिए कुख्यात हैं। आरएबी अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने असंगत बयान दिए हैं और जांच जारी है।