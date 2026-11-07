हिंदू बच्चे को तिलक लगाने पर लगाया बैन, परिवार ने स्कूल पर ठोका जुर्माना; भेदभाव का आरोप
लंदन में एक भारतीय मूल के परिवार ने अपने बेटे के स्कूल पर मुकदमा कर दिया है। असल में इस स्कूल में बच्चे के माथे पर तिलक लगाने की अनुमति नहीं दी थी। यह बच्चा नौ साल का है और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था।
लंदन में एक भारतीय मूल के परिवार ने अपने बेटे के स्कूल पर मुकदमा कर दिया है। असल में इस स्कूल में बच्चे के माथे पर तिलक लगाने की अनुमति नहीं दी थी। यह बच्चा नौ साल का है और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। इस बच्चे के परिवार ने अब लंदन हाई कोर्ट में अपील की है। उनका दावा है कि उन्हें इक्वैलिटी एक्ट 2010 के तहत धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। साथ ही ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 के तहत अधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। इस परिवार का प्रतिनिधित्व लॉ फर्म आश्रय लॉ कर रही है। इसके अलावा उन्हें एक संगठन ऐक्शन फॉर हारमनी का समर्थन भी हासिल है।
2021 से लगा रहा है तिलक
लड़के के पिता ने पश्चिमी लंदन के विकार्स ग्रीन प्राइमरी स्कूल से 25,000 पाउंड के नुकसान की मांग की है। यह छात्र, स्वामीनारायण परंपरा का एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है। वह साल 2021 से स्कूल में तिलक लगाता आ रहा था। इसको लेकर कभी किसी ने आपत्ति नहीं जताई थी। कोर्ट के कागज़ों में, परिवार ने दावा किया कि स्कूल ने 2025 के अंत में इस तिलक को लेकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चे से बार-बार उसके धर्म के बारे में सवाल किए गए। इसके बाद उसे स्कूल काउंसिल से हटा दिया गया और कुछ गतिविधियों से रोका गया। माता-पिता का कहना है कि उनसे यहां तक कहा गया कि अगर वह चाहते हैं कि उनका बच्चे हिंदू प्रैक्टिस जारी रखे तो उसे किसी धार्मिक स्कूल में एडमिट करा दें।
स्कूल ने क्या कहा
हालांकि, स्कूल ने इन आरोपों से इनकार किया है। किसी भी भेदभाव से मना करते हुए, स्कूल प्रशासन ने कहा कि उन्होंने संवेदनशीलता के साथ काम किया और विकल्प भी पेश किए। वहीं, माता-पिता का कहना है कि स्कूल में इस मामले के चलते उनका बच्चा एंग्जायटी और डिप्रेशन का शिकार हो गया। उन्हें बच्चे को स्कूल से बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ महीने पहले मामला सामने आने के बाद ब्रिटिश हिन्दू समुदाय में गुस्सा भड़क उठा था।
एक्शन फॉर हार्मनी के प्रमुख नितिन पालन ने कहा कि ब्रिटेन में हर बच्चा अपने धार्मिक विश्वास का पालन करने के लिए आजाद है। इस आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ किसी स्कूल या बच्चे की नहीं है। यह ब्रिटिश शिक्षा में धार्मिक आजादी और समानता के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। किसी भी बच्चे को अपने धार्मिक विश्वास और अपनी शिक्षा के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।