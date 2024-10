अंतरिक्ष में पहुंची हिंदी भाषा, NASA के यान ने कर दिया कमाल; देखें VIDEO

अलग-अलग भाषाओं से जुड़े संदेश के अलावा अंतरिक्ष यान में अमेरिका के कवि एडा लिमोन की कविता भी शामिल है। इसका शीर्षक है 'In Praise of Mystery: A Poem for Europa'। साथ ही इसमें एक सिलिकॉन माइक्रोचिप भी शामिल है, जिसपर 26 लाख से ज्यादा नाम उकेरे गए हैं।