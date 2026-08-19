UAE में हाई अलर्ट, ईरान ने कर दिया हमला; दुबई में लोगों को मिली वॉर्निंग

संयुक्त अरब अमीरात ने बताया है कि ईरान ने उसपर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि इस कथित हमले में कितना नुकसान हुआ है। वहीं, यूएई ने ईरान के साथ कारोबारी लेन-देन रोक दिया है।

UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान ने हमला कर दिया है। यूएई का दावा है कि ऐसी दो मिसाइलों की पहचान की गई है, जो उनके क्षेत्र पर दागी गईं थीं। हालांकि, इसे लेकर ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, दुबई में मंगलवार को कई लोगों के फोन पर मिसाइल अलर्ट पहुंचे थे। खास बात है कि UAE ने ईरान के साथ कारोबारी, वित्तीय संबंध निलंबित कर दिए हैं।

यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि दोनों मिसाइलें जल क्षेत्र में गिरी हैं। इनमें से एक स्थान मुल्क के बाहर और एक अंदर है। एक्स पोस्ट में कहा गया, 'रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूएई के एयर डिफेंस ने ईरान से देश की ओर दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया, जिनमें से पहली देश की क्षेत्रीय जल सीमा के बाहर और दूसरी क्षेत्रीय जल सीमा के भीतर गिरी।'

जवाबी कार्रवाई की तैयारी? UAE ने हाई अलर्ट पर होने की बात कही है। साथ ही कहा है कि किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार है। मंत्रालय ने कहा, 'रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि वह हाई अलर्ट पर है और किसी भी खतरे से निपटने तथा देश की सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश करने वाली किसी भी चीज़ का सख्ती से सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है, ताकि देश की संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे और उसके हितों व राष्ट्रीय क्षमताओं की रक्षा हो सके।'

दुबई में भी अलर्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दुबई समेत यूएई में कई लोगों को मंगलवार को मिसाइल अलर्ट मिला था। खास बात है कि 28 फरवरी को मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ने के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भी ईरान के कई हमलों का सामना किया था। तब आंकड़े बता रहे थे कि देश पर करीब 3 हजार मिसाइलें और ड्रोन छोड़े गए थे। हालांकि, जून में समझौते के बाद यूएई पर हमले की खबरें सामने नहीं आईं थीं।