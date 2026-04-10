लेबनान पर हमले का हिजबुल्लाह ने लिया बदला, इजरायल के अशदोद बंदरगाह पर दागी मिसाइल
हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी कि जब तक इजरायल और अमेरिका की ओर से लेबनान व उसके लोगों के खिलाफ आक्रामकता बंद नहीं होती, तब तक ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। समूह ने कहा कि इजरायल संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है।
हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल के दक्षिणी बंदरगाह अशदोद में स्थित सैन्य नौसेना अड्डे पर मिसाइल दागा है। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली। गुट ने कहा कि यह कार्रवाई इजरायल की ओर से संघर्ष विराम समझौते का बार-बार उल्लंघन करने और बेरूत पर लगातार हमलों के जवाब में की गई है। इस हमले से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इजरायल की ओर से अभी तक इस हमले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी कि जब तक इजरायल और अमेरिका की ओर से लेबनान व उसके लोगों के खिलाफ आक्रामकता बंद नहीं होती, तब तक ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। समूह का कहना है कि इजरायल लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है और लेबनान की राजधानी बेरूत सहित विभिन्न इलाकों पर हवाई हमले कर रहा है। इन हमलों से लेबनान में भारी नुकसान हो रहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को इजरायल के हमलों में 303 लोगों की मौत हो गई और 1150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
लेबनान पर हमले से बढ़ी चिंता
ईरान और अमेरिका के बीच 2 सप्ताह का संघर्ष विराम बुधवार से लागू हो गया है। इस विराम के तहत पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता शुरू होने वाली है। हालांकि, इजरायल ने कहा है कि यह संघर्ष विराम लेबनान में चल रहे संघर्ष पर लागू नहीं होता। ईरान और मध्यस्थ पाकिस्तान इस रुख का विरोध कर रहे हैं। तेहरान का कहना है कि लेबनान इस समझौते का अविभाज्य हिस्सा है। इस विवाद के कारण क्षेत्रीय स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं।
जानकारों का मानना है कि हिजबुल्लाह का यह हमला न केवल इजरायल को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर कर सकता है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा सकता है। लेबनान के लोगों में सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब इस स्थिति पर नजर रखे हुए है और शांति वार्ता के सफल होने की उम्मीद कर रहा है। अगर दोनों पक्ष संयम बरतते हैं तो आगे बढ़ते तनाव को रुका जा सकता है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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