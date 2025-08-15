पाकिस्तान में बचाव अभियान के दौरान MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की मौत
खैबर पख्तूनख्वा सरकार के एमआई-17 हेलीकॉप्टर ने पेशावर से बाजौर के लिए उड़ान भरी थी जिसका मोहमंद आदिवासी जिले के ऊपर पहुंचने पर संपर्क टूट गया। यह तय करना बाकी है कि दुर्घटना का कारण केवल मौसम था या दूसरी वजहें भी हो सकती हैं।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक हेलीकॉप्टर शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी एएफपी ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री के बयान का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। सीएम अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ होगा। मोहमंद जिले के पांडियाली क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।
अली अमीन गंडापुर ने अपने बयान में कहा, 'प्रांतीय सरकार का एमआई-17 हेलीकॉप्टर, जो बाजौर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री ले जा रहा था, खराब मौसम के कारण मोहमंद जिले के पांडियाली क्षेत्र में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 क्रू मेंबर्स की मौत हुई, जिनमें दो पायलट शामिल थे।'
दुर्घटना का कारण अभी साफ नहीं
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा सरकार के एमआई-17 हेलीकॉप्टर ने पेशावर से बाजौर के लिए उड़ान भरी थी जिसका मोहमंद आदिवासी जिले के ऊपर पहुंचने पर संपर्क टूट गया। अधिकारियों ने कहा कि यह तय करना बाकी है कि दुर्घटना का कारण केवल मौसम था या दूसरी वजहें भी हो सकती हैं। खबर में कहा गया कि बचाव अधिकारियों की टीम को दुर्घटनास्थल पर भेजा गया है।
भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 164 मौतें
पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के विभिन्न हिस्सों में बीते 24 घंटे के दौरान भारी बारिश हुई। इससे जुड़ी घटनाओं में 164 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अधिकांश मौतें हुईं, जहां मूसलाधार बारिश के कारण विभिन्न जिलों में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। पीओके के गिलगित-बाल्टिस्तान में काराकोरम राजमार्ग और बाल्टिस्तान राजमार्ग सहित प्रमुख सड़कें अवरुद्ध हो गईं। स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने बताया कि बुनेर जिले में कुल 75 लोग मारे गए, मनसेहरा में 17 और खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर और बटाग्राम जिलों में 18-18 लोग मारे गए।
