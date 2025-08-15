पाकिस्तान में बचाव अभियान के दौरान MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की मौत

खैबर पख्तूनख्वा सरकार के एमआई-17 हेलीकॉप्टर ने पेशावर से बाजौर के लिए उड़ान भरी थी जिसका मोहमंद आदिवासी जिले के ऊपर पहुंचने पर संपर्क टूट गया। यह तय करना बाकी है कि दुर्घटना का कारण केवल मौसम था या दूसरी वजहें भी हो सकती हैं।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक हेलीकॉप्टर शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी एएफपी ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री के बयान का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। सीएम अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ होगा। मोहमंद जिले के पांडियाली क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।

अली अमीन गंडापुर ने अपने बयान में कहा, 'प्रांतीय सरकार का एमआई-17 हेलीकॉप्टर, जो बाजौर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री ले जा रहा था, खराब मौसम के कारण मोहमंद जिले के पांडियाली क्षेत्र में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 क्रू मेंबर्स की मौत हुई, जिनमें दो पायलट शामिल थे।'

दुर्घटना का कारण अभी साफ नहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा सरकार के एमआई-17 हेलीकॉप्टर ने पेशावर से बाजौर के लिए उड़ान भरी थी जिसका मोहमंद आदिवासी जिले के ऊपर पहुंचने पर संपर्क टूट गया। अधिकारियों ने कहा कि यह तय करना बाकी है कि दुर्घटना का कारण केवल मौसम था या दूसरी वजहें भी हो सकती हैं। खबर में कहा गया कि बचाव अधिकारियों की टीम को दुर्घटनास्थल पर भेजा गया है।