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कतर में हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति की तलाश जारी

Mar 22, 2026 04:02 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम एशिया के देश कतर में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक लापता व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

कतर में हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति की तलाश जारी

कतर में एक ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कतर के अधिकारियों के मुताबिक नियमित ड्यूटी के दौरान यह हेलीकॉप्टर अपनी उड़ान पर था, इसी दौरान उसमें खराबी आ गई और वह क्रैश हो गया। हादसे के समय हेलीकॉप्टर में सात सवार थे। इनमें से 6 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि एक की तलाश जारी है।

कतरी गृह मंत्रालय के मुताबिक विशेष टीमें इलाके में “गहन सर्च ऑपरेशन” चला रही हैं ताकि लापता व्यक्ति को खोजा जा सके। गृह मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी “गहरी संवेदनाएं और सहानुभूति” प्रकट की है।

आपको बता दें, पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर कतर पर भी देखने को मिल रहा है। ईरान लगातार अमेरिकी और इजरायली हमलों का पलटवार खाड़ी देशों पर हमला करके कर रहा है, जिससे पहले से जारी संघर्ष और तेज हो गया है और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर असर पड़ रहा है।

ईरान की तरफ से किए जा रहे इन हमलों की वजह से ऊर्जा क्षेत्र को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूएई में हबशन गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स को मिसाइल के मलबे की घटनाओं के बाद बंद करना पड़ा, जबकि बाब ऑयल फील्ड को निशाना बनाया गया। रुवैस रिफाइनरी भी बंद हो गई और फुजैरा एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हमला हुआ, जिससे ओपेक के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक देश का तेल उत्पादन आधे से ज्यादा घट गया।

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इसके अलावा वैश्विक गैस बाजार का महत्वपूर्ण सप्लायर कतर के रास लफान प्लांट के ऊपर भी ईरान ने हमला किया था, जिससे इसका उत्पादन काफी हद तक खराब हुआ है। इन हमलों से कतर के एलएनजी सुविधा केंद्रों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे लगभग 17% क्षमता प्रभावित हुई। वहीं शेल ने रास लाफान स्थित पर्ल जीटीएल प्लांट में अपना संचालन रोक दिया।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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