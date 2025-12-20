Hindustan Hindi News
पानी-पानी हुआ रेगिस्तान, यूएई में भारी बारिश से बिगड़े हालात; क्या वजह

संक्षेप:

संयुक्त राज्य अमीरात में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया है, जबकि प्राइवेट संस्थानों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

Dec 20, 2025 09:56 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
