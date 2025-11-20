वियतनाम में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही, मरने वालों की संख्या 41 पहुंची; हजारों घर डूबे

संक्षेप: अक्टूबर के अंत से दक्षिण-मध्य वियतनाम में लगातार बारिश हो रही है और कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल बार-बार बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तटीय शहर न्हा ट्रांग, जो अपने खूबसूरत प्राचीन समुद्र तटों के लिए मशहूर है, में पूरा-पूरा शहर ब्लॉक पानी में डूब गया।

वियतनाम के मध्य क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। बताया जा रहा है कि कई लोग अभी भी लापता हैं। यह जानकारी वियतनाम के आपदा एवं डाइक प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुवार को दी। रिपोर्ट के अनुसार, 52000 से अधिक घर पानी में डूब गए हैं और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाढ़ से 10000 हेक्टेयर से ज्यादा धान की फसल एवं अन्य फसलें जलमग्न हो गई हैं तथा 6500 से अधिक पशु और मुर्गियां या तो मर गईं या बह गईं।

गौरतलब है कि अक्टूबर के अंत से दक्षिण-मध्य वियतनाम में लगातार बारिश हो रही है और कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल बार-बार बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तटीय शहर न्हा ट्रांग, जो अपने खूबसूरत प्राचीन समुद्र तटों के लिए मशहूर है, में पूरा-पूरा शहर ब्लॉक पानी में डूब गया। सरकारी मीडिया के अनुसार, बुधवार को मध्य गिया लाई और डाक लाक प्रांतों में बचाव दल नावों से लोगों की मदद कर रहे थे; उन्होंने खिड़कियां तोड़ीं और छतें फोड़ीं ताकि फंसे हुए निवासियों को निकाला जा सके।

पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि रविवार से अब तक छह प्रांतों में कम से कम 41 लोगों की मौत हो चुकी है, 9 लोग लापता हैं, 52000 से ज्यादा घर डूब गए हैं और लगभग 62000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भूस्खलन से कई मुख्य सड़कें बंद हैं तथा दस लाख से अधिक उपभोक्ता बिजली से वंचित हैं। राष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार, लोकप्रिय पर्यटन स्थल दा लाट के आसपास ऊंचे दर्रों में भी जानलेवा भूस्खलन हुए हैं और कुछ इलाकों में सप्ताहांत से अब तक 600 मिलीमीटर (लगभग दो फीट) तक बारिश दर्ज की गई है। सरकारी समाचार एजेंसी तुओइ ट्रे के मुताबिक, बुधवार देर रात मिमोसा पास में भूस्खलन से सड़क का 100 मीटर हिस्सा ब्लॉक हो गया और खतरे के कारण दो अन्य मार्ग भी बंद कर दिए गए।

सरकारी मीडिया के अनुसार, हनोई रेलवे कॉर्पोरेशन ने उत्तर-दक्षिण को जोड़ने वाली कई रेल सेवाएं बाढ़ के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। उप प्रधानमंत्री हो क्वोक डुंग ने खान होआ, डाक लाक और गिया लाई प्रांतों के नेताओं को निर्देश दिया है कि सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को तुरंत सक्रिय कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए।

मौसम विभाग ने बताया कि डाक लाक प्रांत में बा नदी का जलस्तर गुरुवार को दो जगहों पर 1993 के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है, जबकि खान होआ में कै नदी भी नई ऊंचाई पर पहुंच गई। राष्ट्रीय जल-मौसम पूर्वानुमान केंद्र के उप निदेशक होआंग फुक लाम ने सरकारी टीवी पर कहा कि पहले से ऊंचे जलस्तर पर भारी बारिश के कारण बाढ़ और विकराल हो गई।