Health Secretary sneezes in Oval Office Trump said I hope I dont have COVID मुझे कोविड तो नहीं... गॉड ब्लेस यू बॉबी! छींक पड़े स्वास्थ्य मंत्री तो रोस्ट करने लगे डोनाल्ड ट्रंप, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Health Secretary sneezes in Oval Office Trump said I hope I dont have COVID

मुझे कोविड तो नहीं... गॉड ब्लेस यू बॉबी! छींक पड़े स्वास्थ्य मंत्री तो रोस्ट करने लगे डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने अपनी बात बीच में रोक दी और हंसते हुए कहा कि गॉड ब्लेस यू बॉबी! उम्मीद है कि मुझे अभी कोविड नहीं हुआ होगा। उनके इस मजाक भरे बयान पर मौके पर उपस्थित अधिकारी हंस-हंसकर लोट-पोट हो गए। हंसी के ठहाकों के बीच ट्रंप ने फौरन फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बौर्ला की ओर रुख किया…

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनWed, 1 Oct 2025 03:11 PM
share Share
Follow Us on
मुझे कोविड तो नहीं... गॉड ब्लेस यू बॉबी! छींक पड़े स्वास्थ्य मंत्री तो रोस्ट करने लगे डोनाल्ड ट्रंप

वाइट हाउस में मंगलवार को एक ऐसी मजेदार घटना घटी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तभी उनके ठीक पीछे खड़े स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को अचानक छींक आ गई। यह हादसा तब हुआ जब ट्रंप दवाओं की कीमतें कम करने के लिए फाइजर के साथ एक प्रमुख समझौते की घोषणा कर रहे थे। कैनेडी ने बेहद सलीके से छींका लेकिन ट्रंप की नजर उस पर पड़ ही गई।

ट्रंप ने अपनी बात बीच में रोक दी और हंसते हुए कहा कि गॉड ब्लेस यू बॉबी! उम्मीद है कि मुझे अभी कोविड नहीं हुआ होगा। उनके इस मजाक भरे बयान पर मौके पर उपस्थित अधिकारी हंस-हंसकर लोट-पोट हो गए। हंसी के ठहाकों के बीच ट्रंप ने फौरन फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बौर्ला की ओर रुख किया और बोले कि आपको पास पैक्सलोविड (कोविड की दवा) तो है न? मुझे अभी तुरंत पैक्सलोविड दो!

फाइजर को तीन साल की छूट

बता दें कि ट्रंप ने फाइजर को दवाओं पर लगाए गए टैरिफ से तीन साल की छूट दी है। इससे कंपनी को फिलहाल भारी टैरिफ का भार नहीं सहना पड़ेगा, जिसकी वजह से दवाओं की दरें नियंत्रित रहेंगी और आयात पर आर्थिक दबाव कम होगा। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने 'ट्रंपआरएक्स' नाम की एक नई वेबसाइट का शुभारंभ किया, जहां लोग सीधे फाइजर से दवाएं मंगवा सकेंगे। इससे बिचौलियों का रोल खत्म हो जाएगा और दवाएं किफायती दामों पर मिलेंगी।

एनबीसी न्यूज के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि यह वेबसाइट संघीय सरकार के तहत चलेगी, हालांकि इसके संचालन की बारीकियां उन्होंने स्पष्ट नहीं कीं। उन्होंने दावा किया कि अब अमेरिका में दवाएं सस्ते भाव पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है, जिसे ज्यादातर लोग नामुमकिन मानते थे।

गौरतलब है कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही फार्मास्यूटिकल दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो आज 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। उन्होंने साफ किया कि जो कंपनियां अमेरिका में उत्पादन इकाइयां लगाएंगी, उन्हें यह टैरिफ नहीं चुकाना पड़ेगा। इससे पहले जुलाई में ट्रंप ने 17 फार्मा कंपनियों को पत्र भेजकर उनकी दवाओं की कीमतें दूसरे देशों में बिकने वाली सबसे निचली दरों के बराबर करने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने 'मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग' नीति नाम दिया। बता दें कि 2024 में अमेरिका ने लगभग 233 अरब डॉलर की दवाएं और मेडिकल प्रोडक्ट्स आयात किए थे।

Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।