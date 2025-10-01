मुझे कोविड तो नहीं... गॉड ब्लेस यू बॉबी! छींक पड़े स्वास्थ्य मंत्री तो रोस्ट करने लगे डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने अपनी बात बीच में रोक दी और हंसते हुए कहा कि गॉड ब्लेस यू बॉबी! उम्मीद है कि मुझे अभी कोविड नहीं हुआ होगा। उनके इस मजाक भरे बयान पर मौके पर उपस्थित अधिकारी हंस-हंसकर लोट-पोट हो गए। हंसी के ठहाकों के बीच ट्रंप ने फौरन फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बौर्ला की ओर रुख किया…

वाइट हाउस में मंगलवार को एक ऐसी मजेदार घटना घटी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तभी उनके ठीक पीछे खड़े स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को अचानक छींक आ गई। यह हादसा तब हुआ जब ट्रंप दवाओं की कीमतें कम करने के लिए फाइजर के साथ एक प्रमुख समझौते की घोषणा कर रहे थे। कैनेडी ने बेहद सलीके से छींका लेकिन ट्रंप की नजर उस पर पड़ ही गई।

ट्रंप ने अपनी बात बीच में रोक दी और हंसते हुए कहा कि गॉड ब्लेस यू बॉबी! उम्मीद है कि मुझे अभी कोविड नहीं हुआ होगा। उनके इस मजाक भरे बयान पर मौके पर उपस्थित अधिकारी हंस-हंसकर लोट-पोट हो गए। हंसी के ठहाकों के बीच ट्रंप ने फौरन फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बौर्ला की ओर रुख किया और बोले कि आपको पास पैक्सलोविड (कोविड की दवा) तो है न? मुझे अभी तुरंत पैक्सलोविड दो!

फाइजर को तीन साल की छूट बता दें कि ट्रंप ने फाइजर को दवाओं पर लगाए गए टैरिफ से तीन साल की छूट दी है। इससे कंपनी को फिलहाल भारी टैरिफ का भार नहीं सहना पड़ेगा, जिसकी वजह से दवाओं की दरें नियंत्रित रहेंगी और आयात पर आर्थिक दबाव कम होगा। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने 'ट्रंपआरएक्स' नाम की एक नई वेबसाइट का शुभारंभ किया, जहां लोग सीधे फाइजर से दवाएं मंगवा सकेंगे। इससे बिचौलियों का रोल खत्म हो जाएगा और दवाएं किफायती दामों पर मिलेंगी।

एनबीसी न्यूज के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि यह वेबसाइट संघीय सरकार के तहत चलेगी, हालांकि इसके संचालन की बारीकियां उन्होंने स्पष्ट नहीं कीं। उन्होंने दावा किया कि अब अमेरिका में दवाएं सस्ते भाव पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है, जिसे ज्यादातर लोग नामुमकिन मानते थे।