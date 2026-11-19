'यह कौन है? मेरा दोस्त', पुतिन को देखकर गदगद हो गए डोनाल्ड ट्रंप; चीन से आया वीडियो
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन में एक साल बाद मुलाकात हुई। 40 मिनट की बातचीत में यूक्रेन युद्ध प्रमुख मुद्दा रहा। ट्रंप ने पुतिन और जिनपिंग से युद्ध खत्म कराने में मदद मांगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को चीन के शेनझेन में मुलाकात की। एक साल से अधिक समय बाद दोनों नेताओं की यह पहली आमने-सामने की मुलाकात थी। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन से इतर हुई करीब 40 मिनट की इस बैठक में यूक्रेन युद्ध प्रमुख मुद्दा रहा। मुलाकात के बाद ट्रंप ने पुतिन को अपना दोस्त बताया और कहा कि इस बातचीत से कई अच्छी चीजें निकल सकती हैं।
ट्रंप और पुतिन की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। खासकर यूरोपीय देशों को आशंका है कि दोनों नेता यूक्रेन की भागीदारी के बिना युद्ध को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, जिससे यूक्रेन को अपनी जमीन और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समझौता करना पड़ सकता है।
‘यह मेरा दोस्त है’, पुतिन से मिलते ही बोले ट्रंप
APEC सम्मेलन के दौरान एक छोटे से बैठक रूम में जब ट्रंप पहुंचे तो बड़े खुश नजर आए। ट्रंप ने पुतिन को देखकर कहा, ‘यह कौन है? यह मेरा दोस्त है।’ इसके बाद दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने भी पुतिन से हाथ मिलाया।
ट्रंप ने मुलाकात के बाद कहा, ‘हमारे कई सालों से अच्छे संबंध रहे हैं। हम एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। मुझे लगता है कि इससे कई शानदार चीजें निकल सकती हैं या कम से कम उनकी शुरुआत हो सकती है।’ रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक, बैठक के बाद पुतिन काफी अच्छे मूड में नजर आए। एजेंसी ने बताया कि बातचीत का मुख्य मुद्दा यूक्रेन युद्ध था।
ट्रंप को पुतिन और जिनपिंग से उम्मीद, युद्ध खत्म कराने में मांगी मदद
पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अलग द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म कराने के लिए पुतिन और जिनपिंग, दोनों की मदद चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि वह इस युद्ध को खत्म होते देखना चाहते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिन में होने वाली तीनों नेताओं की ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक से कुछ सकारात्मक नतीजा निकल सकता है।
हालांकि, ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन के प्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी में हुई सीधी बातचीत ने यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ा दी है। उन्हें डर है कि अमेरिका और रूस मिलकर ऐसे फैसले कर सकते हैं, जिनकी कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़े।
पांच साल के करीब पहुंचा युद्ध, पुतिन की मांगें बरकरार
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अपने पांचवें साल के करीब पहुंच रहा है। ट्रंप ने युद्धविराम कराने के लिए अमेरिकी कूटनीतिक प्रयास तेज किए हैं। हालांकि, पुतिन अब भी यूक्रेन के उन इलाकों पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं, जिन पर फिलहाल रूस का कब्जा नहीं है। रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले भी जारी रखे हुए है।
ट्रंप का दावा रहा है कि पुतिन युद्ध खत्म करने के इच्छुक हैं। वहीं, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को शांति की राह में बड़ी बाधा बताया है। दोनों नेताओं ने बुधवार और गुरुवार को APEC के अन्य नेताओं के साथ होने वाले कार्यक्रमों में भी हाथ मिलाया। इससे पहले अगस्त 2025 में अलास्का में दोनों की मुलाकात हुई थी। अमेरिकी जमीन पर हुई उस बैठक ने पुतिन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ी जगह दी थी। हालांकि, ट्रंप जिस कूटनीतिक सफलता की उम्मीद कर रहे थे, वह हासिल नहीं हो सकी।
ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि यह काम उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल है।
यूरोपीय देशों को क्यों सता रहा यूक्रेन की सुरक्षा का डर?
ट्रंप की एशिया यात्रा में फिलीपींस का दौरा भी शामिल था। यह मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेस पर नियंत्रण गंवाने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। इस दौरे के जरिए ट्रंप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यूरोपीय देशों को चिंता है कि कहीं इसके लिए यूक्रेन के हितों से समझौता न करना पड़े। यूरोपीय सहयोगी चाहते हैं कि किसी भी युद्धविराम के साथ भरोसेमंद सुरक्षा व्यवस्था हो, ताकि रूस भविष्य में फिर से संघर्ष शुरू न कर सके।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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