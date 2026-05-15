भारतीयों से ऐसी नफरत, अमेरिकी सीनेटर ने मंदिर तक को नहीं छोड़ा; बालाजी टेंपल पर क्या बोल गए?

श्मिट के इस बयान की खूब आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग उनके पोस्ट को भड़काऊ बताते हुए यह भी कह रहे हैं कि पोस्ट करने से पहले उन्हें तथ्यों को जांच लेने की जरूरत है।

अमेरिका के सीनेटर ने हाल ही में भारतीयों के खिलाफ एक बेहद भड़काऊ और नफरती बयान दिया है। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर एरिक श्मिट ने H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत US में भारतीयों की एंट्री पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीयों को निशाना बनाते बनाते मंदिर तक को नहीं छोड़ा और उसे गिरोह का हिस्सा बता दिया। श्मिट के इस बयान पर बवाल मच गया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में श्मिट ने हैदराबाद के प्रसिद्ध चिल्कूर बालाजी मंदिर का जिक्र किया है। बता दें कि इस मंदिर को वीजा मंदिर भी जाता है। उन्होंने भारतीय वीजा आवेदकों और अमेरिकी आईटी कंपनियों को एक 'वीजा कार्टेल' बताया है और कहा है कि यह मंदिर भी उसी का हिस्सा है। गौरतलब है कि अमेरिका द्वारा जारी किए जाने वाले कुल H-1B वीजा में से करीब 70-80 प्रतिशत हिस्सा भारतीयों का होता है। इसके मुकाबले चीन की हिस्सेदारी महज 12 प्रतिशत के आसपास है।

'बिग टेक' कंपनियों पर भी आरोप लगाया श्मिट ने अपने पोस्ट में लिखाई H-1B, L-1 और F-1 जैसे वीजा प्रोग्राम की वजह से स्थानीय अमेरिकियों का वेतन कम हो रहा है और उनकी नौकरियां भी छिन रही हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भारतीय छात्रों को सब्सिडी वाले वर्क परमिट मिलते हैं, जिससे अमेरिकी ग्रेजुएट्स को नुकसान होता है। अमेरिकी सीनेटर ने 'बिग टेक' कंपनियों पर भी आरोप लगाया और कहा कि वे 'मेरिट' की जगह 'जातीय पक्षपात' को बढ़ावा दे रही हैं। श्मिट ने आगे कहा कि भारतीय वीजा धारक इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले गोपनीय सवाल आपस में शेयर करते हैं, जिससे उन्हें आसानी से वीजा मिल जाता है।

बालाजी मंदिर पर क्या बोले? श्मिट ने चिल्कूर बालाजी मंदिर की तस्वीर साझा करते हुए इसे भारतीयों और 'वीजा कार्टेल' का मंदिर बताया। उन्होंने लिखा, “हैदराबाद में वीजा कार्टेल का अपना 'वीजा मंदिर' है, जहां हजारों भारतीय देवताओं की परिक्रमा करते हैं और अमेरिकी वर्क वीजा के लिए पासपोर्ट पर आशीर्वाद लेते हैं। अमेरिकियों को ऐसे 'गेम्ड' सिस्टम के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए।”