अमेरिका में बड़ा हमला, मस्जिद में अंधाधुन गोलीबारी से तीन लोगों की मौत; नाबालिग थे हमलावर

हमले में शामिल 2 हमलावरों की उम्र 17 और 19 साल थी। जानकारी के मुताबिक वे अपने घर से कई घातक हथियार चुराकर निकले थे। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों ने खुद को गोली मार ली।

अमेरिका में मंगलवार को हेट क्राइम का एक और मामला सामने आया है। यहां कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में दो नाबालिग हमलावरों ने एक मस्जिद पर हमला कर दिया। हमलावरों ने 'इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो' मस्जिद को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। हमले में मस्जिद के सुरक्षाकर्मी समेत तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावरों ने मस्जिद से कुछ ही दूरी पर एक कार में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अमेरिकी पुलिस हेट क्राइम के एंगल से जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने हमले के लिए अपने अपने घरों से हथियार चुराए थे। सैन डिएगो के पुलिस चीफ स्कॉट वाह्ल ने एक बयान में बताया है कि हमलावरों ने एक सोची-समझी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की उम्र 17 और 19 साल थी।

शूटिंग के बाद खुद को मारा जानकारी के मुताबिक पुलिस को जैसे ही एक्टिव शूटर की खबर मिली, वे 4 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंच गए। लेकिन तब तक मस्जिद के बाहर तीन लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं मस्जिद में तबाही मचाने के बाद हमलावर वहां से भाग निकले। रास्ते में उन्होंने एक और शख्स पर गोली चलाई और फिर दोनों शूटरों ने अपनी कार में खुद को गोली मार ली। पुलिस चीफ ने बताया कि पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई थी, यह पूरी तरह आत्मघाती हमला था।

मां ने दी थी चेतावनी शुरुआती जांच में सामने आया है कि 17 वर्षीय शूटर की मां ने हमले से ठीक दो घंटे पहले पुलिस को फोन किया था। मां ने घबराते हुए पुलिस को बताया था कि उनका बेटा 'सुसाइडल' है और घर से हथियार लेकर भागा है। इसके बाद जिस स्कूल में वह पढ़ता था, वहां पुलिस तैनात की गई। हालांकि तब तक शूटर मस्जिद की तरफ निकल चुके थे।