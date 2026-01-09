Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Has Trump policy on Taiwan changed He said What to do with it depends on Xi Jinping
ताइवान पर बदल गई ट्रंप की नीति? बोले- उसका क्या करना है, यह जिनपिंग पर निर्भर

ताइवान पर बदल गई ट्रंप की नीति? बोले- उसका क्या करना है, यह जिनपिंग पर निर्भर

संक्षेप:

वेनेजुएला ऐक्शन के बाद ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या इससे सीख लेकर चीन भी ताइवान के ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है। इस पर ट्रंप ने कहा कि उस मुद्दे का क्या करना है, यह जिनपिंग पर निर्भर करता है, लेकिन अगर वह ऐसा करते हैं, तो मुझे दुख होगा।

Jan 09, 2026 03:50 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी विदेश नीति को एक नया आयाम दे दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठाने के बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के सिर में दर्द कर रखा है, वहीं ईरान पर भी उनकी नजर है। इसी बीच ताइवान को लेकर उनका एक ऐसा बयान सामने आया है, जिसने एक बार फिर से ताइपे में हलचल बढ़ा दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ताइवान के मुद्दे पर क्या करना है, यह शी जिनपिंग पर निर्भर है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए ट्रंप से जब वेनेजुएला के ऐक्शन के बाद ताइवान पर चीन के रिएक्शन के खतरे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उस मुद्दे पर क्या करना है यह चीनी राष्ट्रपति को तय करना है। उन्होंने कहा, "शी जिनपिंग इसे (ताइवान) को चीन का हिस्सा मानते हैं, और इस संबंध में वे क्या करते हैं, यह पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि अगर वह ऐसा करेंगे, तो मुझे बहुत दुख होगा। ऐसे में मुझे उम्मीद दहै कि वह ऐसा नहीं करेंगे।"

वेनेजुएला में अमेरिकी सेना की शानदार उपलब्धि से चीन को ताइवान के लिए सबक मिलने की बात का जवाब दे रहे ट्रंप ने कहा कि यह दोनों परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं। बकौल ट्रंप, ताइवान चीन के लिए वैसा खतरा नहीं है, जैसा कि निकोलस मादुरो अमेरिका के लिए था।

ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि शी जिनपिंग अमेरिका में उनके (ट्रंप के) राष्ट्रपति रहते हुए ताइवान पर कोई हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा, "हो सकता है कि किसी दूसरे राष्ट्रपति के आने के बाद वह ऐसा करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे राष्ट्रपति पद पर रहते वे ऐसा करेंगे।"

आपको बता दें, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में की गई कार्रवाी के बाद कई विशेषज्ञों ने इस बात की आशंका जताई है कि रूस मुख्य रूप से यूक्रेन और चीन, ताइवान में ऐसे प्लान को अपना सकता है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने पूरी तरह से इसको नकार दिया था।

अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, वह लगातार ताइपे की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद यह बात कितने दिन तक टिकती है, इस पर दुनियाभर को संदेह है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Donald Trump China Taiwan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।