इजरायल छोड़कर चले गए नेतन्याहू? खामेनेई की मौत के बाद अटकलें, कहां है उनका विमान

यह रहस्य ऐसे समय में गहराया है जब ईरान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। उनका शव भी मिल गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खामेनेई की मौत की घोषणा कर दी थी।

Iran-Israel War: ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद सोशल मीडिया में यह दावा किया जा रहा है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देश छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। हालांकि, इन दावों में कितनी सच्चाई है और आधिकारिक बयान क्या कहते हैं, इसे लेकर विरोधाभास बना हुआ है। शनिवार को जैसे ही इजरायल ने तेहरान पर हमला किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई अपुष्ट प्रोफाइल्स ने दावा किया कि नेतन्याहू ग्रीस भाग गए हैं। एक यूजर ने लिखा, "नेतन्याहू का विमान इजरायल के तट पर 4 घंटे तक चक्कर काटने के बाद ग्रीस की ओर उड़ गया है।"

हालांकि विमानन डेटा (Flight Data) कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री के आधिकारिक विमान, जिसे 'विंग ऑफ सियोन' (Wing of Zion) कहा जाता है और जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4X-ISR है, उसे फ्लाइट रडार पर ट्रैक किया गया। डेटा के अनुसार, यह बोइंग 767-338ER विमान बीरशेबा से रवाना हुआ और 28 फरवरी की रात को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लैंड हुआ।

क्या नेतन्याहू विमान में थे? स्वतंत्र पत्रकारों और फ्लाइट ट्रैकर्स के अनुसार, 'विंग ऑफ सियोन' ने नेवाततियिम एयरबेस से दोपहर 12:10 बजे उड़ान भरी थी। लगभग 4 घंटे तक इजरायली समुद्र तट के ऊपर चक्कर लगाने के बाद यह विमान बर्लिन की ओर मुड़ गया और रात 8:30 बजे वहां उतरा। हैरानी की बात यह है कि बर्लिन में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कोई आधिकारिक यात्रा या बैठक निर्धारित नहीं थी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जब विमान बर्लिन में उतरा तब नेतन्याहू उसमें सवार थे या नहीं। ऑनलाइन दावों में यहां तक कहा जा रहा है कि ग्रीस ने लैंडिंग की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विमान को जर्मनी ले जाया गया।

सोशल मीडिया के इन दावों के विपरीत, 'ग्रोक' (Grok) और कुछ अन्य फैक्ट-चेकर्स ने इन खबरों को अपुष्ट और निराधार बताया है। उनके अनुसार, नेतन्याहू ने शनिवार को इजरायल से ही एक वीडियो बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने ईरान पर हुए हमलों और खामेनेई की मौत के संकेतों की जानकारी दी थी। रॉयटर्स, बीबीसी और एपी (AP) जैसे समाचार संस्थानों ने अभी तक उनके देश छोड़ने की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले भी पिछले सप्ताह इसी तरह के दावे किए गए थे, जो बाद में गलत साबित हुए थे।

