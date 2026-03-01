Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इजरायल छोड़कर चले गए नेतन्याहू? खामेनेई की मौत के बाद अटकलें, कहां है उनका विमान

Mar 01, 2026 08:12 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यह रहस्य ऐसे समय में गहराया है जब ईरान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। उनका शव भी मिल गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खामेनेई की मौत की घोषणा कर दी थी।

इजरायल छोड़कर चले गए नेतन्याहू? खामेनेई की मौत के बाद अटकलें, कहां है उनका विमान

Iran-Israel War: ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद सोशल मीडिया में यह दावा किया जा रहा है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देश छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। हालांकि, इन दावों में कितनी सच्चाई है और आधिकारिक बयान क्या कहते हैं, इसे लेकर विरोधाभास बना हुआ है। शनिवार को जैसे ही इजरायल ने तेहरान पर हमला किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई अपुष्ट प्रोफाइल्स ने दावा किया कि नेतन्याहू ग्रीस भाग गए हैं। एक यूजर ने लिखा, "नेतन्याहू का विमान इजरायल के तट पर 4 घंटे तक चक्कर काटने के बाद ग्रीस की ओर उड़ गया है।"

हालांकि विमानन डेटा (Flight Data) कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री के आधिकारिक विमान, जिसे 'विंग ऑफ सियोन' (Wing of Zion) कहा जाता है और जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4X-ISR है, उसे फ्लाइट रडार पर ट्रैक किया गया। डेटा के अनुसार, यह बोइंग 767-338ER विमान बीरशेबा से रवाना हुआ और 28 फरवरी की रात को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लैंड हुआ।

क्या नेतन्याहू विमान में थे?

स्वतंत्र पत्रकारों और फ्लाइट ट्रैकर्स के अनुसार, 'विंग ऑफ सियोन' ने नेवाततियिम एयरबेस से दोपहर 12:10 बजे उड़ान भरी थी। लगभग 4 घंटे तक इजरायली समुद्र तट के ऊपर चक्कर लगाने के बाद यह विमान बर्लिन की ओर मुड़ गया और रात 8:30 बजे वहां उतरा। हैरानी की बात यह है कि बर्लिन में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कोई आधिकारिक यात्रा या बैठक निर्धारित नहीं थी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जब विमान बर्लिन में उतरा तब नेतन्याहू उसमें सवार थे या नहीं। ऑनलाइन दावों में यहां तक कहा जा रहा है कि ग्रीस ने लैंडिंग की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विमान को जर्मनी ले जाया गया।

ये भी पढ़ें:इजरायली एयर स्ट्राइक में खामेनेई की मौत, कौन बनेगा ईरान का अगला सुप्रीम लीडर?
ये भी पढ़ें:चीन हथियार दे तो भी नहीं टिक पाएगा ईरान, युद्ध लंबा चला तो क्या होगा असर
ये भी पढ़ें:दुबई में ईरान ने जहां बरसाए बम, वहां शाहरुख से लेकर अंबानी तक का आशियाना

सोशल मीडिया के इन दावों के विपरीत, 'ग्रोक' (Grok) और कुछ अन्य फैक्ट-चेकर्स ने इन खबरों को अपुष्ट और निराधार बताया है। उनके अनुसार, नेतन्याहू ने शनिवार को इजरायल से ही एक वीडियो बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने ईरान पर हुए हमलों और खामेनेई की मौत के संकेतों की जानकारी दी थी। रॉयटर्स, बीबीसी और एपी (AP) जैसे समाचार संस्थानों ने अभी तक उनके देश छोड़ने की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले भी पिछले सप्ताह इसी तरह के दावे किए गए थे, जो बाद में गलत साबित हुए थे।

यह रहस्य ऐसे समय में गहराया है जब ईरान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। उनका शव भी मिल गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खामेनेई की मौत की घोषणा कर दी थी।

बेंजामिन नेतन्याहू वास्तव में कहां हैं, इसे लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है। क्या 'विंग ऑफ सियोन' केवल सुरक्षा कारणों से बर्लिन भेजा गया था या प्रधानमंत्री वाकई युद्ध के बीच देश से बाहर हैं? इजरायली सरकार ने अभी तक उनके स्थान को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Israel iran israel war iran america war अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।