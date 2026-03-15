क्या इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हो गई मौत? उनके कार्यालय का बयान आ गया सामने
सोशल मीडिया पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की अफवाहों को लेकर उनके कार्यालय कीतरफ से सफाई दी गई है। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री एकदम स्वस्थ्य हैं।
ईरान से युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की अफवाहों को लेकर उनके ऑफिस ने बयान जारी किया है। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री एकदम स्वस्थ्य हैं। एक समाचार एजेंसी ने जब नेतन्याहू के कार्यालय से सवाल किया कि क्या इस बात पर कोई बयान है कि नेतन्याहू की हत्या कर दी गई है। इसपर कार्यालय की तरफ से कहा गया कि ये सारी खबरें एकदम फर्जी हैं।
क्यों उड़ी थी अफवाह
शुक्रवार को बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ट्विटर अकाऊंट पर युद्ध को लेकर एक वीडियो शेयर किया था। इसके बाद मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि उनके दाहिने हाथ में छह उंगलियां दिखाई दे रही थीं। इसके बाद अफवाह उड़ी की यह वीडियो एआई जनरेटेड था। दावा किया गया कि वीडियो में जब नेतन्याहू हाथ ऊपर की ओर उठाते हैं तो उंगली के बगल में ही मांस का एक टुकड़ा एक्स्ट्रा दिखाई दिया।
अमेरिका के एक टिप्पणीकार कैंडिस ओवेन्स ने पूछा कि नेतन्याहू की पत्नी हैं। उन्होंने कहा, देखिए पूरी वीडियो में ब्लैकआउट पर्दा एक ही पैटर्न में हिल रहा है। वहीं झंडे एकदम नहीं हिल रहे थे। ऐसे में साफ पता चलता है कि यह एआई वीडियो था। वहीं कई यूजर्स ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि आजकल बहुत सारे लोग डुप्लीकेट बैकग्राउंट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बोलने वाला व्यक्ति भी नकली हो।
गुरुवार को नेतन्याहू का वीडियो सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजराइल का संयुक्त अभियान ''उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है'' और इजराइल ''पहले से कहीं अधिक मजबूत'' है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के नव निर्वाचित सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को भी ''बख्शा'' नहीं जाएगा।
इस सवाल के जवाब में कि क्या इजराइल खामेनेई और हिजबुल्ला नेता नईम कासिम को निशाना बनाएगा, इस पर नेतन्याहू ने कहा, ''मैं किसी भी आतंकी संगठन के नेता को नहीं बख्शूंगा।'' मोजतबा के पिता ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में मारे गए थे।
इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ ''रोरिंग लायन'' नामक अपना अभियान शुरू किया जिसमें अमेरिका भी शामिल हो गया और उसने इसे ''एपिक फ्यूरी'' नाम दिया। ऐसा दावा किया गया कि इन हमलों का उद्देश्य ''ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को विफल करना, उसके मिसाइल कार्यक्रम को नष्ट करना और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को करारा झटका देना'' है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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