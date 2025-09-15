Harjeet Kaur who has been living in Punjab for 33 years was taken into custody people protested अमेरिका में 33 साल से रह रहीं 'पंजाबी दादी' को हिरासत में लिया, लोगों का विरोध प्रदर्शन, International Hindi News - Hindustan
अमेरिका में 33 साल से रह रहीं 'पंजाबी दादी' को हिरासत में लिया, लोगों का विरोध प्रदर्शन

अमेरिका के कैलिफोर्नया में एक 73 वर्षीय भारतीय मूल की महिला को हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद स्थानीय भारतीय समुदाय में आक्रोश का माहौल है, लोगों ने सड़कों पर उतर कर उनकी रिहाई की मांग की है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 12:18 AM
अमेरिका में 33 साल से रह रही एक 73 वर्षीय भारतीय महिला को हिरासत में ले लिया गया है। महिला की पहचान हरजीत कौर के रूप में हुई है। उनको हिरासत में लिए जाने के बाद सिखों समेत पूरे स्थानीय भारतीय समुदाय में आक्रोश फैल गया है। लोगों ने उनकी तुरंत रिहाई की मांग की है। कथित तौर पर कौर पिछले तीन दशक से ज्यादा समय से अमेरिका रह रही हैं। पिछले हफ्ते उन्हें अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन ने नियमित जांच के दौरान बिना किसी वजह से हिरासत में ले लिया था।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कौर, 1992 में सिंगल मदर के रूप में अपने दो बच्चों को लेकर अमेरिका पहुंची थीं। हरजीत कौर का पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और वह पिछले एक दशक से नियमित इमिग्रेशन जांचों को पूरा कर रही थीं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक हरजीत कौर स्थानीय समुदाय में 'पंजाबी दादी' के रूप में मशहूर हैं। उनको पिछले हफ्ते 8 सितंबर को उनको कस्टडी में लेने की वजह से स्थानीय समुदाय नाराज हो गया। उनकी हिरासत के बाद कॉन्ट्रा कोस्टा काउंटी के एल सोब्रांते में लोगों का एक बड़ा हुजूम कौर के समर्थन में नारे लगाते और तख्तियां पकड़े इकट्ठा हो गया। शुक्रवार शाम को एपियन वे और सैन पाब्लो डैम रोड के चौराहे पर भी लोग इकट्ठे हो गए और उनकी रिहाई की मांग करने लगे।

प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में वह कोई अपराधी नहीं है, हमारी दादी को छोड़ दो जैसे नारे लिखीं हुई तख्तियां ली हुई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हुजूम के साथ में दर्जनों गाड़ियां भी मौजूद थीं। जो उनके समर्थन में लगातार हॉर्न बजा रही थीं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक हरजीत कौर बर्कले के सारी पैलेस में लंबे समय से सिलाई का काम करती थीं। लोग उन्हें प्यार से पंजाबी दादी कहकर पुकारते थे। उनकी पोती सुखदीप कौर ने कहा कि वह कोई अपराधी नहीं है, वह केवल मेरी दादी नहीं हैं बल्कि हम सबकी दादी हैं।

