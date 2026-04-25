हाथ से लिखे लेटर, गांवों की पगडंडियों का इस्तेमाल; इजरायल-US से कैसे बच रहे खामेनेई
एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि शीर्ष नेता इन हमलों में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, फिर भी वे मानसिक रूप से पूरी तरह सचेत और सक्रिय हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इन हमलों से उनके चेहरे को नुकसान पहुंचा और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ गई।
Iran US War Update: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद नेतृत्व संभालने के बाद से ही सार्वजनिक नजर से काफी हद तक दूर रहे हैं। एक ईरानी अधिकारी के हवाले से दी गई न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, नए नेता की कोई भी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी नहीं की गई है। इसके बजाय, उनके निर्देश केवल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साझा किए जाते हैं या फिर सरकारी टेलीविजन पर पढ़कर सुनाए जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोजतबा काफी सोच-समझकर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में खुद को कमजोर या असहाय दिखाना नहीं चाहते।"
हाथ से लिखे लेटर के जरिए कम्युनिकेशन
सुप्रीम लीडर की सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि रिवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ कमांडर और सरकार के आला अधिकारी उनसे मिलने से कतराते हैं। उन्हें डर है कि इजरायल उनकी गतिविधियों के जरिए उनकी लोकेशन का पता लगाकर उनकी हत्या की साजिश रच सकता है। अमेरिका और इजरायल की अत्याधुनिक ट्रैकिंग से बचने के लिए, रिपोर्ट में एक साधारण लेकिन सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम का विस्तार से जिक्र किया गया है। मोजतबा के लिए भेजे जाने वाले लेटर हाथ से लिखे जाते हैं, लिफाफों में बंद किए जाते हैं और भरोसेमंद संदेशवाहकों की एक ह्यूमन चेन के जरिए आगे बढ़ाए जाते हैं। बताया जाता है कि ये संदेशवाहक उनकी छिपी हुई जगह तक पहुंचने के लिए मोटरसाइकिलों और कारों से हाईवे और गांवों की पगडंडियों का इस्तेमाल करते हैं, और उनके जवाब भी इसी सुरक्षित रास्ते से वापस आते हैं।
चेहरे की करवाई प्लास्टिक सर्जरी
अधिकारी ने आगे बताया कि हालांकि शीर्ष नेता इन हमलों में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, फिर भी वे मानसिक रूप से पूरी तरह सचेत और सक्रिय हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इन हमलों से उनके चेहरे को नुकसान पहुंचा और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ गई। रिपोर्ट में दी गई मेडिकल जानकारी से पता चलता है कि मोजतबा को काफी चोटें आई हैं। बताया गया है कि उनके एक पैर की तीन सर्जरी हो चुकी हैं और वह कृत्रिम पैर का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उनके घायल हाथ के बारे में कहा जा रहा है कि वह धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। इसके अलावा, उनके चेहरे और होंठों पर लगी चोटों की वजह से कथित तौर पर उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है।
हार्ट सर्जन राष्ट्रपति पेजेश्कियन कर रहे देखभाल
आगे बताया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, जो खुद एक प्रशिक्षित हार्ट सर्जन हैं, और देश के स्वास्थ्य मंत्री, दोनों ही सीधे तौर पर उनकी देखभाल में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यह नेता अपनी किसी अज्ञात जगह पर ज्यादातर डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से घिरे रहते हैं। उनकी सेहत से जुड़ी इन बातों के जवाब में, सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में दुश्मन के मीडिया प्रोपेगैंडा की कड़ी आलोचना की गई। इस पोस्ट में आरोप लगाया गया कि अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का कारण बने हमले में लगी चोटों से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद, ऐसी रिपोर्टों का मकसद देश की एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करना है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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