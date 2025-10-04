हमास को जल्दी कदम उठाना होगा, नहीं तो... गाजा समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी

ट्रंप ने कहा कि मैं इस बात की सराहना करता हूं कि इजरायल ने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा करने का मौका देने के लिए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी है। हमास को जल्दी कदम उठाना होगा, वरना सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाएंगी।

इजरायल द्वारा गाजा पर बमबारी रोकने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास को गाजा समझौते पर चेतावनी दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "मैं इस बात की सराहना करता हूं कि इजरायल ने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा करने का मौका देने के लिए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी है। हमास को जल्दी कदम उठाना होगा, नहीं तो सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाएंगी। मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, जैसा कि कई लोगों को लगता है कि होगा, या ऐसा कोई भी नतीजा बर्दाश्त नहीं करूंगा, जहां गाजा फिर से खतरा पैदा करे। आइए इसे जल्द से जल्द पूरा करें। सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा।''

इजरायल और हमास के बीच लगभग दो साल से जारी युद्ध में मरने वाले फलस्तीनियों की संख्या 67,000 से अधिक हो गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने मृतकों की सूची में 700 से अधिक नाम और जोड़े हैं तथा इन आंकड़ों का सत्यापन हो चुका है। इस तरह मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस बीच, इजरायल की सेना ने कहा है कि वह गाजा में युद्ध समाप्त करने तथा शेष सभी बंधकों को वापस लौटाने संबंधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के पहले चरण को लेकर तैयारी कर रही है। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि सेना अब रक्षात्मक स्थिति में आ गई है और आक्रामक रूप से हमला नहीं करेगी।

इस बीच, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और वरिष्ठ अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ हमास द्वारा बंधकों की रिहाई के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए मिस्र जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह जानकारी गाजा पर शासन करने वाले समूह हमास द्वारा दो साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की शांति योजना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद दी गई।