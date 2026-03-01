खामेनेई की मौत पर हमास ने जताया दुख, कहा- उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया

Hindustan Hindi News
Mar 01, 2026 03:43 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर हमास ने दुख व्यक्त किया है। हमास की तरफ से जारी बयान में कहा कि खामेनेई ने लगातार उनकी मदद की है। उनके ऊपर किया गया यह हमला इजरायल और अमेरिका के घृणित चेहरे को दिखाता है। 

इजरायल और अमेरिका द्वारा किए गए हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत हो चुकी है। उनकी मौत पर शिया समुदाय के लोग लगातार अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। फलस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने भी उनकी मौत पर अपना दुख जाहिर किया है। हमास ने रविवार को जारी किए गए एक बयान में दुख व्यक्त करते हुए इसे अमेरिकी और इजरायल के घृणित हमले का परिणाम बताया।

हमास ने बयान जारी करके कहा, "हम हमास में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारे लोगों, हमारे मकसद और हमारे प्रतिरोध को हर तरह का राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य समर्थन प्रदान किया। अमेरिका और फासीवादी कब्जे वाली सरकार (इजरायल) द्वारा इस्लामी गणराज्य ईरान की संप्रभुता के खिलाफ इस खुली आक्रामकता का हम विरोध करते हैं। इस घृणित अपराध के साथ-साथ क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर इसके गंभीर परिणामों के लिए अमेरिका और वह फासीवादी कब्जे वाली सरकार पूरी तरह जिम्मेदार हैं।”

