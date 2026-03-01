खामेनेई की मौत पर हमास ने जताया दुख, कहा- उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया
ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर हमास ने दुख व्यक्त किया है। हमास की तरफ से जारी बयान में कहा कि खामेनेई ने लगातार उनकी मदद की है। उनके ऊपर किया गया यह हमला इजरायल और अमेरिका के घृणित चेहरे को दिखाता है।
इजरायल और अमेरिका द्वारा किए गए हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत हो चुकी है। उनकी मौत पर शिया समुदाय के लोग लगातार अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। फलस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने भी उनकी मौत पर अपना दुख जाहिर किया है। हमास ने रविवार को जारी किए गए एक बयान में दुख व्यक्त करते हुए इसे अमेरिकी और इजरायल के घृणित हमले का परिणाम बताया।
हमास ने बयान जारी करके कहा, "हम हमास में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारे लोगों, हमारे मकसद और हमारे प्रतिरोध को हर तरह का राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य समर्थन प्रदान किया। अमेरिका और फासीवादी कब्जे वाली सरकार (इजरायल) द्वारा इस्लामी गणराज्य ईरान की संप्रभुता के खिलाफ इस खुली आक्रामकता का हम विरोध करते हैं। इस घृणित अपराध के साथ-साथ क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर इसके गंभीर परिणामों के लिए अमेरिका और वह फासीवादी कब्जे वाली सरकार पूरी तरह जिम्मेदार हैं।”
अपडेट की जा रही है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।