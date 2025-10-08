हमास ने इजरायल से दो आतंकी कमांडरों के शव भी मांगे, डील में क्या-क्या शामिल

हमास का कहना है कि इजरायल उसके दो कमांडरों के शव सौंपे, जिन्हें उसने अपने ऑपरेशन में मार डाला था। ये आतंकी हैं याह्या और मोहम्मद सिनवार। इसके अलावा हमास ने इजरायल में कैद कई फिलिस्तीनियों के अलावा कुछ और आतंकियों को रिहा करने की भी डिमांड रखी है।

गाजा में जंग रोकने के लिए इजरायल और हमास के बीच सीजफायर को लेकर चर्चा चल रही है। अमेरिका की मध्यस्थता में मिस्र और कतर भी सीजफायर के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस बीच गाजा में सक्रिय रहे आतंकी संगठन हमास ने इजरायल से बड़ी डिमांड की है। हमास का कहना है कि इजरायल उसके दो कमांडरों के शव सौंपे, जिन्हें उसने अपने ऑपरेशन में मार डाला था। ये आतंकी हैं याह्या और मोहम्मद सिनवार। इसके अलावा हमास ने इजरायल में कैद कई फिलिस्तीनियों के अलावा कुछ और आतंकियों को रिहा करने की भी डिमांड रखी है। हालांकि अब तक इजरायल की ओर से इन मांगों को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव के तहत हमास की ओर से इजरायल के 48 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इनमें से 20 ही लोग जिंदा हैं। इसके अलावा बाकी लोगों के शव लौटाए जाएंगे। इसके अलावा इजरायल की ओर से बदले 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा, जिनमें से ज्यादातर को उम्रकैद की सजा मिली है। बता दें कि 7 अक्तूबर 2023 को हमास की ओर से किए गए हमले के बाद से अब तक इजरायल ने गाजा से 1700 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा 60 हजार से ज्यादा लोगों की गाजा में इजरायली हमलों में मौत हुई है। इजरायल की कैद में गाजा के 15 लोगों की भी मौत हो चुकी है।