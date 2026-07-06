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20 साल में पहली बार...गाजा में अब होगा ऐसा रूल; हमास का ऐलान; क्या हैं इसके मायने

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गाजापट्टी
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हमास ने गाजा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत गाजा पट्टी पर हमास के करीब 20 साल के शासन का अंत कर दिया गया है। गाजा में सरकारी आपातकालीन समिति तथा हमास के नेतृत्व वाले प्रशासन में प्रमुख मोहम्मद अब्दुल खालिक अल-फर्रा ने अपने पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की है।

20 साल में पहली बार...गाजा में अब होगा ऐसा रूल; हमास का ऐलान; क्या हैं इसके मायने

हमास ने गाजा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत गाजा पट्टी पर हमास के करीब 20 साल के शासन का अंत कर दिया गया है। गाजा में सरकारी आपातकालीन समिति तथा हमास के नेतृत्व वाले प्रशासन में सरकारी समिति के प्रमुख मोहम्मद अब्दुल खालिक अल-फर्रा ने अपने पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की है। साथ ही गाजा का नियंत्रण राष्ट्रीय समिति को सौंपने की पूर्ण तैयारी की पुष्टि की है। इसके साथ ही, गाजा पट्टी में जनता द्वारा चुनी गई सरकार चुने जाने का रास्ता खुल गया है। इस कदम को हमास द्वारा किए गए एक अहम सियासी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। हमास ने साल 2007 में अपने लड़ाकों द्वारा प्रतिद्वंदी फिलिस्तीनी आंदोलन फतह से नियंत्रण हासिल किया था। इसके बाद पिछले साल चुनाव जीतने के बाद उसने गाजा पर शासन शुरू किया। बता दें कि गाजा में पिछले साल अक्टूबर में हमास और इजरायल के बीच संघर्षविराम लागू हुआ था। इसके बाद से हमास लगातार यहां के शासन से पीछे हटने की बात कह रहा था। हालांकि उसके हथियार न छोड़ना इसके आड़े आ रहा रहा था।

इस्तीफा देने के बाद क्या बोले अल-फर्रा
अल-फर्रा के इस्तीफे के साथ-साथ सरकारी आपातकालीन समिति भी भंग हो गई है। अब गाजा का शासन राष्ट्रीय गाजा प्रशासन समिति के हाथों में जाएगा। इसका गठन अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना के तहत हुआ है। अल-फर्रा ने सोमवार को जारी आधिकारिक पत्र में कहाकि यह निर्णय फिलिस्तीनी जनता के सर्वोच्च हितों, नागरिकों की परेशानियां कम करने और गाजा में जारी युद्ध, नाकेबंदी, सीमाई क्रॉसिंग बंद रहने और पुनर्निर्माण में हो रही देरी के मद्देनजर लिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समिति को प्रशासन सौंपने की प्रक्रिया के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी के साथ उन्होंने सरकारी कार्य अनुवर्ती समिति और सरकारी आपातकालीन समिति के अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की।

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काम करते रहेंगे कर्मचारी
पत्र के अनुसार सरकारी कर्मचारी अपने पदों पर केवल पेशेवर एवं तकनीकी स्तर पर काम करते रहेंगे, ताकि प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी कोई खालीपन न आए। उन्होंने कहाकि यह व्यवस्था काहिरा में फिलिस्तीनी गुटों के बीच सहमत रोडमैप के अनुरूप होगी। अल-फर्रा ने कहाकि शेष सरकारी ढांचा अब ‘सरकारी सेवा प्रबंधन प्राधिकरण’ के नाम से काम करेगा। यह फिलिस्तीनी कानूनों एवं नियमों के अनुसार अपनी सेवाएं देता रहेगा। उन्होंने कहाकि सरकारी कर्मचारी राज्य के कर्मचारी हैं और जनता की सेवा के लिए पूरी क्षमता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने को तैयार हैं। उन्होंने सभी पक्षों और मध्यस्थों से अपील की कि वे गाजा के प्रशासन के लिए गठित राष्ट्रीय समिति को तत्काल अपना कार्यभार संभालने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन शुरू करने में सहयोग सुनिश्चित करें।

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राष्ट्रीय समिति ने क्या कहा
गौरतलब है कि राष्ट्रीय समिति एनसीएजी, जो वर्तमान में काहिरा में है, को शांति बोर्ड ने बनाया था। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर 2025 में संघर्ष विराम कराने के समय स्थापित किया था। इन सबके बीच एनसीएजी ने कहाकि वह गाजा में शासन करने के लिए तैयार है। कमेटी के प्रमुख अली शाथ ने एक्स पर लिखा कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि ‘नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा’ पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही हमें जरूरी संसाधन और क्षमताएं मिल जाएंगी, हम अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि कमेटी की सफलता के लिए जरूरी है कि एक ही अथॉरिटी हो, स्पष्ट प्रावधानों के साथ एक कानून हो और एक ही सशस्त्र हो, जो केवल इस संस्था के प्रति जवाबदेह हो।

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बोर्ड ऑफ पीस ने कहाकि उसने हमास की घोषणा का संज्ञान लिया है। साथ ही सभी हथियारों को एनसीएजी के नियंत्रण में देने की बात कही है। इसका मतलब है कि व्यापक गाजा शांति योजना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद निर्णय 2802 के मुताबिक सभी हथियारों को एनसीएजी के नियंत्रण में लाना है।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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