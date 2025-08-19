हमास है तैयार... अब इजराइल को लेना है अंतिम फैसला, गाजा में होगा युद्धविराम?

हमास ने सोमवार को अरब देशों की ओर से पेश किए गए युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब फैसला इजराइल के पाले में है।

गाजा में 22 महीनों से चल रहे खूनी संघर्ष के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। हमास ने सोमवार को अरब देशों की ओर से पेश किए गए युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब फैसला इजराइल के पाले में है। हालांकि, गाजा में इजराइल की सख्ती अभी भी बरकरार है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के गाजा पर हमले के साथ शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक 62,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। गाजा में हालात दिन-ब-दिन भयावह होते जा रहे हैं।

हमास का बड़ा ऐलान सोमवार को हमास ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि उसने अरब देशों द्वारा पेश नए युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए अब इजराइल की सहमति जरूरी है। गौरतलब है कि पिछले महीने बातचीत टूटने के बाद इस्राइल ने गाजा सिटी और अन्य घनी आबादी वाले इलाकों को फिर से कब्जे में लेने की योजना बनाई थी, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है।

वहीं, हमास पर दबाव बनाने के लिए इजराइल की सैन्य कार्रवाई की योजना का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। रविवार को इजराइल में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिनमें बंधकों की सुरक्षित रिहाई की मांग की गई। हालांकि, इजराइल का रुख अभी भी सख्त है। वैश्विक दबाव के बावजूद इजराइल गाजा में सैन्य कार्रवाई रोकने को तैयार नहीं है। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा, जब तक सभी बंधक रिहा नहीं हो जाते और हमास को पूरी तरह कमजोर नहीं कर दिया जाता। वहीं, हमास ने कहा है कि वह बंधकों को तभी रिहा करेगा, जब इजराइल स्थायी युद्धविराम और अपनी सेना की वापसी पर सहमत होगा।

इतमर बेन-ग्विर का बयान राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-ग्विर ने एक रिकॉर्डेड वीडियो में कहा कि प्रधानमंत्री महोदय, मैं संक्षेप में और सरल शब्दों में कहता हूं कि आपके पास आंशिक समझौते का जनादेश नहीं है। हमें हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे बढ़ना होगा। बता दें कि बेन-ग्विर ने जनवरी में हुए पिछले युद्धविराम समझौते के विरोध में सरकार छोड़ दी थी, लेकिन दो महीने बाद जब इजराइल ने युद्ध फिर से शुरू किया, तो वे सरकार में वापस शामिल हो गए। वहीं, विपक्षी नेताओं ने तुरंत नेतन्याहू और नए युद्धविराम प्रयास का समर्थन किया।

बेनी गैंट्ज़ का बयान ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज़ ने कहा कि सरकार के पास बंधकों को घर वापस लाने के लिए स्पष्ट बहुमत और व्यापक सुरक्षा तंत्र है। यह हिचकिचाहट का समय नहीं है। यह इजराइल के लोगों और देश की सुरक्षा के लिए सही निर्णय लेने का समय है।

पिछले युद्धविराम और वर्तमान स्थिति 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद इजराइल द्वारा गाजा में शुरू किए गए आक्रमण के बाद से अब तक दो युद्धविराम और बंधक-मुक्ति समझौते हो चुके हैं। नवंबर 2023 में एक सप्ताह के युद्धविराम के तहत गाजा से 105 बंधकों को रिहा किया गया और इजराइली जेलों से लगभग 240 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया। दूसरा युद्धविराम जनवरी 2025 तक नहीं हुआ।