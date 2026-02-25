Hindustan Hindi News
3.5 करोड़ लोग मारे जाते, पाकिस्तान पीएम और ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले बोले ट्रंप

Feb 25, 2026 09:57 am IST
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर पाकिस्तान पीएम को बचाया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अगर वह ऑपरेशन सिंदूर के समय दखल नहीं देते, तो 35 मिलियन पाकिस्तानियों की मौत हो जाती।

भारत और पाकिस्तान तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। बुधवार को उन्होंने कहा कि अगर वह हस्तक्षेप नहीं करते, तो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का हवाला देकर यह बात कही। साथ ही उन्होंने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने में भूमिका बात दोहराई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने मुझसे कहा था कि अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता, तो 35 मिलियन लोग मारे जाते। भारत ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी किया था दावा

ट्रंप ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के कुछ ही घंटों बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मैंने जिन आठ युद्धों को समाप्त कराया, उनमें से पांच को समाप्त करने के लिए भी टैरिफ का इस्तेमाल किया गया। मैंने आठ युद्धों का निपटारा किया, चाहे आपको पसंद हो या न हो, जिनमें भारत, पाकिस्तान (का संघर्ष), बड़े युद्ध, या परमाणु युद्ध की आशंका वाले युद्ध शामिल हैं।'

भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष रुकने में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार किया है। ट्रंप ने पिछले साल 10 मई के बाद से भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का श्रेय 80 से अधिक बार लिया है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

operation sindoor Donald Trump

