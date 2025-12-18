भारतीयों के लिए अमेरिका की राह में रोड़ा? H-1B वीजा इंटरव्यू की टली डेट, क्या नया अपडेट
अमेरिका के लिए एच-1बी और एच-4 वीजा के लिए इंटरव्यू की राह देख रहे भारतीयों की उम्मीदों पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक इन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की तारीख अब अक्टूबर 2026 तक के लिए टल गई है।
अमेरिका के लिए एच-1बी और एच-4 वीजा के लिए इंटरव्यू की राह देख रहे भारतीयों की उम्मीदों पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक इन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की तारीख अब अक्टूबर 2026 तक के लिए टल गई है। इससे पहले इन इंटरव्यू को फरवरी और मार्च 2026 के लिए टाला गया था। डेक्कन क्रॉनिकल के अलावा अमेरिकी मीडिया संस्थान अमेरिकन बाजार में भी वीजा अप्लीकेंट्स के इंटरव्यू की डेट टलने की बातें कही हैं।
इन हालात के बाद जनवरी और फरवरी 2026 में वीजा इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले भारतीय अपनी बुकिंग्स कैंसिल करा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इंटरव्यू री-शिड्यूल होने के बाद इन्हें और पहले की तारीख मिल जाएगी। बता दें कि हाल के हफ्तों में, अमेरिकी कांसुलेट्स ने कई आवेदकों को सूचित किया कि दिसंबर और जनवरी के लिए निर्धारित इंटरव्यू अब फरवरी या यहां तक कि मार्च तक स्थगित कर दिए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह देरी वीजा आवेदकों की बढ़ी हुई सोशल मीडिया स्क्रीनिंग से जुड़े अतिरिक्त प्रोसेसिंग समय की जरूरत के कारण है।
इस बीच कई प्रोफेशनल्स, जो अपने परिवार से दूर हैं, बार-बार अप्वॉइंटमेंट टलने से खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनके काम पर भी खतरा मंडरा रहा है। इमिग्रेशन के वकीलों ने द अमेरिकन बाज़ार को बताया कि बड़े पैमाने पर अपॉइंटमेंट्स कैंसिल होने और से आवेदक चौंक गए हैं। जिनके अपॉइंटमेंट्स शुरू में 2026 की शुरुआत के लिए तय थे, उन्हें 2026 की अंतिम तिमाही तक स्थगित किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
