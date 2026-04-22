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होर्मुज में एक बार फिर से गोलीबारी, तीन जहाजों को बनाया निशाना; कितना नुकसान?

Apr 22, 2026 03:05 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, दुबई
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UKMTO ने बताया कि जहाज के कैप्टन ने रिपोर्ट दी कि IRGC की एक गनबोट उनके जहाज के करीब आ रही थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद जहाज पर गोलीबारी की गई। जहाज के सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं।

होर्मुज में एक बार फिर से गोलीबारी, तीन जहाजों को बनाया निशाना; कितना नुकसान?

होर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर से तीन जहाजों पर गोलीबारी हुई है। समुद्री सुरक्षा सूत्रों और यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के अनुसार, बुधवार को होर्मुज में कम से कम तीन कंटेनर जहाजों को निशाना बनाया गया। हालांकि, राहतभरी बात यह रही कि हमले में क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। ओमान के उत्तर-पूर्व में गोलीबारी और रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) से हमला होने के बाद, लाइबेरिया का झंडा लगे एक कंटेनर जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने इस स्ट्रेट का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।

UKMTO ने बताया कि जहाज के कैप्टन ने रिपोर्ट दी कि IRGC की एक गनबोट उनके जहाज के करीब आ रही थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद जहाज पर गोलीबारी की गई। जहाज के सभी क्रू सदस्य सुरक्षित थे और इस घटना के कारण कोई आग नहीं लगी। समुद्री सुरक्षा से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उस गनबोट पर तीन लोग सवार थे। ग्रीस द्वारा संचालित कंटेनर जहाज के कैप्टन ने यह भी बताया कि घटना से पहले उनसे रेडियो पर कोई संपर्क नहीं किया गया था, और उन्हें शुरू में यह जानकारी दी गई थी कि उन्हें होर्मुज से गुजरने की अनुमति है।

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ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि यह घटना ओमान के उत्तर-पूर्व में 15 नॉटिकल मील की दूरी पर हुई और जहाज का पूरा क्रू सुरक्षित है। हालांकि, ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम ने कहा कि जहाज ने ईरान के सशस्त्र बलों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। एक अलग घटना में, ईरान के पश्चिम में आठ नॉटिकल मील की दूरी पर एक मालवाहक जहाज पर गोलीबारी की गई और उसे पानी में रोक दिया गया। यह स्पष्ट नहीं था कि इस जहाज को किसने निशाना बनाया था।

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इससे पहले, होर्मुज स्ट्रेट में भारत के दो जहाजों पर ईरान की सेना ने हमला कर दिया था, जिससे तनाव बढ़ गया था। जहाजों पर हुई गोलीबारी के बाद, दोनों को वापस लौटना पड़ा था। घटना में कोई घायल नहीं हुआ और भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के राजदूत को तलब किया और जहाजों के सुरक्षित मार्ग की मांग की। ईरान, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण, वैश्विक समुद्री व्यापार मार्ग खतरे में पड़ गए हैं। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि दोनों देशों के बीच संघर्ष-विराम को आगे बढ़ाया जाएगा, जो 8 अप्रैल को पहली बार लागू हुआ था।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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