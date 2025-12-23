ग्रेटा थनबर्ग लंदन में गिरफ्तार, भूख हड़ताल कर रहे फिलिस्तीनी समर्थकों का कर रही थीं समर्थन
फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं के समर्थन के दौरान मंगलवार को मध्य लंदन में मौजूद ग्रेटा थनबर्ग को गिरफ्तार किया गया। फलस्तीनी कार्यकर्ता पूर्व के प्रदर्शनों से जुड़े आरोपों में सुनवाई की प्रतीक्षा के दौरान अपनी हिरासत के विरोध में भूख हड़ताल कर रहे हैं।
फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं के समर्थन के दौरान मंगलवार को मध्य लंदन में मौजूद ग्रेटा थनबर्ग को गिरफ्तार किया गया। फलस्तीनी कार्यकर्ता पूर्व के प्रदर्शनों से जुड़े आरोपों में सुनवाई की प्रतीक्षा के दौरान अपनी हिरासत के विरोध में भूख हड़ताल कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी समूह ‘प्रिजनर्स फॉर फिलीस्तीन’ ने एक वीडियो साझा किया। इसमें 22 वर्षीय स्वीडिश नागरिक ग्रेटा थनबर्ग को भूख हड़ताल पर बैठे कैदियों और उनके संगठन ‘फिलीस्तीन ऐक्शन’ के समर्थन में एक तख्ती पकड़े हुए देखा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने इस साल की शुरुआत में ‘फिलीस्तीन ऐक्शन’ को एक आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया था।
ये विरोध प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन का हिस्सा थे, जिसके दौरान दो अन्य कार्यकर्ताओं ने सिटी ऑफ लंदन में एक बीमा कंपनी के सामने लाल पेंट छिड़क दिया। सिटी ऑफ लंदन, मध्य लंदन का वह इलाका है जिसे ब्रिटेन की वित्तीय सेवा उद्योग का केंद्र माना जाता है। प्रिजनर्स फॉर फिलीस्तीन का कहना है कि उन्होंने इस बीमा कंपनी को इसलिए निशाना बनाया, क्योंकि वह इजरायल से जुड़ी रक्षा कंपनी एल्बिट सिस्टम्स का समर्थन करती है।
लंदन शहर की पुलिस ने बताया कि आपराधिक क्षति पहुंचाने के संदेह में एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। बाद में एक तीसरी महिला को प्रतिबंधित संगठन का समर्थन करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। ब्रिटेन की पुलिस आम तौर पर आरोप तय होने से पहले संदिग्धों के नाम उजागर नहीं करती है। आठ फलस्तीन एक्शन सदस्यों ने देशभर में पहले हुए प्रदर्शनों से जुड़े विभिन्न आरोपों पर सुनवाई की प्रतीक्षा के दौरान बिना जमानत हिरासत के विरोध में भूख हड़ताल शुरू की है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।