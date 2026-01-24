Hindustan Hindi News
ग्रीनलैंड पर डेनमार्क को धोखे की आशंका? ट्रंप के भरोसे के बाद भी बढ़ा रहा सैन्य तैनाती

ग्रीनलैंड पर डेनमार्क को धोखे की आशंका? ट्रंप के भरोसे के बाद भी बढ़ा रहा सैन्य तैनाती

संक्षेप:

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर बल प्रयोग से इनकार के बाद भी डेनमार्क चुप नहीं बैठा है। डेनिश सरकार ने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए लगातार वहां पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। उन्होंने सैनिकों से असली गोलियों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहने को कहा है।

Jan 24, 2026 05:01 pm IST
Greenland Update: ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर अमेरिका और अन्य नाटो देशों के बीच में भरोसे का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। दावोस में नाटो चीफ के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया था कि वह ग्रीनलैंड को अमेरिका आधिपत्य में लाने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि, अब जमीनी हालात कुछ और ही हकीकत बयान कर रहे हैं। डेनमार्क सरकार ने अमेरिकी कार्रवाई की खुफिया जानकारी मिलने के बाद ग्रीनलैंड में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। इसके साथ ही उन्होंने वहां पर मौजूद अपने सैनिकों को असली गोलियों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होने को कहा है।

डेनमार्क मीडिया के मुताबिक सैन्य कमान को यह निर्देश सीधे उच्चतम स्तर से आया है। इससे इस बात की गंभीरता का पता चलता है कि डेनिश अधिकारी अमेरिकी ट्रंप प्रशासन पर कितना भरोसा करते हैं। हालांकि, अभी तक न तो सरकार और न ही विपक्षी नेताओं को हमले की आशंका थी, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने सबसे गंभीर स्थिति के लिए तैयारियां कर ली थीं।

दावोस में ट्रंप का ऐलान, ग्रीनलैंड पर सैन्य बल का प्रयोग नहीं

इससे पर पहले ट्रंप ने 21 जनवरी को बल प्रयोग से इनकार कर दिया था, जिससे पहले से मौजूद अलर्ट के स्तर को कम कर दिया गया था और अधिकारियों की चिंताएं काफी हद तक कम हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक इसके कुछ समय बाद ही डेनिश सैनिकों को शीर्ष कमान की तरफ से लिखित आदेश मिला, जिसके बाद उन्होंने अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा तेज कर दिया। आदेश जारी होने के कुछ ही समय बाद, डेनमार्क से ग्रीनलैंड तक कर्मियों और उपकरणों को ले जाते हुए नागरिक और सैन्य विमान देखे गए।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, सैन्य सूत्रों ने बताया कि डेनिश सेना की तरफ से यह गतिविधियां हालात बिगड़ने की सूरत के लिए हैं। सैन्य अधिकारियों ने भले ही अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है, लेकिन उन्होंने किसी भी संघर्ष की आशंका से इनकार किया है। अधिकारियों के मुताबिक सरकार के राजनीतिक संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए सेना को अपनी तैयारी पूरी करनी होगी।

डेनमार्क में गोला-बारूद पहुंचाने की शुरुआत

डेनमार्क सेना की तरफ से ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए की जा रही यह कार्रवाई आर्कटिक एंड्योरेंस नामक सैन्य अभियान का हिस्सा है। इसमें यूरोप के अन्य देश भी सांकेतिक रूप से साथ है। इस अभियान के तहत आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बलों और क्षमताओं को तैनात किया जा सकता है, हालांकि कोई समयसीमा सार्वजनिक नहीं की गई है। आदेश ने पुष्टि की कि डेनिश सैनिकों को जीवित केयूपी गोला-बारूद के साथ तैनात किया गया था, जिससे इकाइयाँ सामना होने पर तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकेंगी।

गौरतलब है कि दावोस में ट्रंप ने इस बात को साफ कर दिया था कि अब अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेगा। इतना ही नहीं नाटो चीफ मार्को रुटे के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूरोपीय देशों के ऊपर घोषित किए गए टैरिफ को भी वापस लेने का ऐलान कर दिया था।

फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह इस मामले में एक बेहतर समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ग्रीनलैंड के साथ-साथ डेनमार्क और यूरोपीय देशों की भी भलाई शामिल है। हालांकि, कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस समझौते में ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सों पर अमेरिका को अधिकर दिया जाएगा। लेकिन ग्रीनलैंड और डेनमार्क के अधिकारियों ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार करते हुए कहा कि नाटो चीफ ग्रीनलैंड की जमीन के बारे में कोई फैसला या निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। इसके बारे में केवल ग्रीनलैंड या डेनमार्क का शासन ही निर्णय ले सकते हैं।

